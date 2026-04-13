Kimberly Loaiza llega a Mazatlán: madre hospitalizada

MAZATLÁN, México – La creadora de contenido Kimberly Loaiza arribó a su ciudad natal la noche del viernes 10 de abril, de acuerdo con reportes locales y declaraciones de testigos, en medio de un intenso escrutinio público por la hospitalización de su madre y la aparente falta de apoyo financiero de la influencer hacia su familia.

Loaiza fue captada tras su llegada al aeropuerto de Mazatlán en un vuelo procedente de Tijuana, presuntamente viajando sin compañía. Su retorno ocurre días después de que su hermana, Steffany Loaiza, solicitara donaciones públicas para cubrir los gastos médicos de su progenitora, los cuales superarían los 5.9 millones de pesos.

Situación médica de la madre de Kimberly Loaiza

La madre de la influencer fue trasladada de emergencia a una clínica con unidad de terapia intensiva ante el riesgo de un choque séptico. Según fuentes cercanas a la familia, el estado de salud se mantiene bajo reserva, aunque la urgencia del tratamiento disparó los costos hospitalarios en la región.

Steffany Loaiza ha utilizado sus plataformas digitales para transparentar la situación financiera, señalando que la cifra necesaria para el tratamiento era "insostenible" para la familia inmediata presente en el lugar.

Críticas por gestión financiera y donación de Kenia Os

La presencia de Kimberly Loaiza en México coincide con una ola de críticas en redes sociales. Usuarios y creadores de contenido han cuestionado el estilo de vida de la influencer frente a la petición de caridad de su hermana para atender la emergencia médica familiar.

En contraste, la cantante Kenia Os realizó una donación de más de un millón de pesos para apoyar los gastos de recuperación. Steffany Loaiza agradeció públicamente el gesto, asegurando que el apoyo del equipo de la intérprete llegó en un momento crítico.

Respuesta oficial y contexto de Juan de Dios Pantoja

Hasta el momento, Kimberly Loaiza no ha emitido un comunicado oficial a través de sus redes sociales ni ha confirmado su ubicación exacta. Por su parte, Juan de Dios Pantoja, pareja de la influencer, ha sido señalado por presunta manipulación respecto a la narrativa de los gastos médicos, según declaraciones de miembros del círculo familiar.

Diversos creadores de contenido, como Maurg1 y Eddy Nieblas, han documentado avistamientos de la pareja en terminales aéreas de Estados Unidos y México durante las últimas 48 horas, lo que ha mantenido la atención sobre los movimientos de la celebridad de internet.