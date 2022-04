¡Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron en Las Vegas!

Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron en una ceremonia secreta en una capilla para bodas en Las Vegas a la 1:30 am del lunes, pocas horas después de los premios Grammy .

En un video exclusivo obtenido por DailyMail.com , los recién casados fueron vistos llegando a su hotel alrededor de las 2:30 am después de intercambiar votos frente a un imitador de Elvis.

La borracha novia de 42 años fue filmada tropezando en el Hotel Wynn en Las Vegas mientras su nuevo esposo de 46 años la apoyaba.

Una fuente le dice a DailyMail.com que la estrella de telerrealidad había disfrutado de 'unas copas' durante la noche con su prometido, quien había actuado en la ceremonia dominical repleta de estrellas con Lenny Kravitz y HER esa misma noche.

Se vio a la estrella de Keeping Up With The Kardashians luciendo un poco inestable después de la noche de fiesta, pero Travis demostró ser un caballero cuando la ayudó a regresar a su hotel resort.

En el video de la llegada de la pareja, se podía ver a la hermana de Kim Kardashian dando tumbos durante uno o dos pasos después de llegar al área de carga del hotel, pero Travis estaba a su lado para estabilizarla.

"¿Hay una mejor manera de entrar?", Preguntó el rockero a un guardia de seguridad cuando entraron al vestíbulo

Travis mantuvo su brazo alrededor de Kourtney mientras caminaban por el camino hacia las puertas del vestíbulo, aunque ella se mantuvo más estable después de dar unos cuantos pasos.

Kourtney y Travis aprovecharon su oportunidad en Sin City para casarse en One Love Wedding Chapel según un informe del martes por la mañana de TMZ .

Fue un asunto privado temprano en la mañana, ya que las fuentes le dijeron a la publicación que la famosa pareja no permitió que el lugar tomara ninguna foto y optó por traer su propio fotógrafo y seguridad.

Fuentes cercanas a la pareja inicialmente dijeron que llegaron preparados con una licencia de matrimonio que le presentaron al dueño de la capilla, quien también sirvió como testigo.

Sin embargo, una fuente en la capilla le dijo más tarde a TMZ que en realidad no obtuvieron una licencia y, por lo tanto, el matrimonio no es "legal". No hay registro de que la pareja haya solicitado o recibido una licencia de matrimonio en el condado de Clark.

El sitio web de One Love Wedding Chapel también establece explícitamente: "se debe obtener una licencia de matrimonio legal antes de la ceremonia de matrimonio".

La pareja dijo que estaba planeando "varias" otras celebraciones de bodas a continuación.

De las nupcias, el propietario de One Love Wedding Chapel, Marty Frierson, le dijo a People : "No sabía quién era hasta que se detuvieron". Anuncio que funciona las 24 horas, pero querían asegurarse de que todavía estaba allí. Pagaron y pidieron a Elvis Presley, eso era obligatorio. Volví a llamar 5 minutos después y dije: compré un Elvis y ahí estaban.

"Vinieron, se casaron, arrojaron el ramo en el camino de entrada y bailaron con Elvis", dijo Frierson. "Mostraron mucho amor y se divirtieron mucho".

Frierson agregó: 'Hubo mucho de eso: besos y abrazos. ¡Apenas salieron a tomar aire! Parecían totalmente enamorados.

También reveló que la fiesta de bodas de Kravis estaba formada por cuatro personas en total, y los invitados documentaron la feliz ocasión en sus teléfonos.

"Todos tenían iPhones, tomando fotos y videos desde todos los ángulos", reveló. "No sé si eran los amigos o su equipo de redes sociales. Filmaron todo, desde el momento en que entraron hasta el momento en que salieron. Los votos, el beso, el lanzamiento del ramo de rosas, el baile. Normalmente hago fotografías para la capilla, pero ellos querían encargarse de todo ellos mismos.

One Love Wedding Chapel es un lugar familiar para celebrar bodas las 24 horas que se encuentra en el centro de Las Vegas, a seis millas en auto desde donde se llevaron a cabo los Grammy en el MGM Grand Garden Arena.

Se informó que la feliz pareja había estado negociando un acuerdo prenupcial, pero no se había firmado nada antes de la boda en Las Vegas del lunes por la mañana, según fuentes de TMZ .

Sin embargo, un acuerdo prenupcial puede ser irrelevante si la pareja no obtuvo una licencia de matrimonio en Nevada. Sin una licencia de matrimonio, la unión no sería legalmente vinculante.

Insiders le dijeron a la publicación que el plan por ahora es hacer una posnupcial que debería manejarse sin problemas, ya que Kourtney vale alrededor de $ 65 millones, mientras que Travis tiene alrededor de $ 50 millones.

El sitio comparó a la pareja con la hermana de Kourtney, Kim Kardashian y Kanye West, ya que notaron que los acuerdos prenupciales y posnupciales en ese nivel de riqueza generalmente separan las ganancias durante el matrimonio, lo que significa que lo que aportan al matrimonio permanecerá como propiedad separada.