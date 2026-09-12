Rosa María Noguerón genera dudas sobre La Casa de los Famosos México: ¿despedida?

CIUDAD DE MÉXICO — La productora de televisión Rosa María Noguerón generó especulaciones en plataformas digitales tras difundir una fotografía acompañada de la frase "Gracias por tanto", mensaje interpretado por seguidores y analistas del entretenimiento como una virtual despedida de la producción del programa de telerrealidad La Casa de los Famosos México.

La publicación en redes sociales ocurre en medio de cuestionamientos sobre los niveles de audiencia reportados por la cuarta entrega del formato en 2026, así como por críticas derivadas de dinámicas recientes y la pronta salida de la actriz Gala Montes. Reportes periodísticos e interpretaciones del sector sugieren posibles reuniones entre ejecutivos de Televisa para evaluar ajustes en la producción hacia futuras temporadas, mencionando a realizadores como Rubén Galindo o Andrea Rodríguez entre las opciones planteadas por analistas.

¿Qué dijo Rosa María Noguerón?

Pese a los comentarios generados en la opinión pública y las versiones difundidas por periodistas del espectáculo, hasta el momento la empresa televisiva y la propia productora no han emitido un comunicado formal para ratificar un relevo o la conclusión oficial de su gestión al frente del proyecto.