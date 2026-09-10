Gala Montes y Emiliano Aguilar generan rumores sobre su relación en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO — La actriz Gala Montes y el cantante Emiliano Aguilar volvieron a situarse en el centro de las tendencias del entretenimiento tras una serie de publicaciones e interacciones públicas en redes sociales que incrementaron las especulaciones sobre un vínculo afectivo entre ambos.

El intercambio de mensajes ocurrió luego de que la artista reaccionara públicamente a un mensaje en el que el hijo mayor de Pepe Aguilar expresó su respaldo hacia ella tras su salida del programa de telerrealidad La Casa de los Famosos México 2026. En la grabación compartida por el intérprete, este salió en defensa de la actriz frente a las críticas de la opinión pública, destacando las virtudes de Montes y solicitando respeto hacia su situación personal.

¿Qué dijeron Gala Montes y Emiliano Aguilar?

En respuesta a la publicación, la también cantante difundió el fragmento acompañado por la frase "Te amo mi amor", comentario que generó diversas reacciones entre los seguidores de ambos participantes. La cercanía entre las figuras públicas se suma a publicaciones previas realizadas en plataformas digitales, donde han compartido fotografías juntos en viajes y espacios de trabajo, lo que ha llevado a sus audiencias a debatir si la interacción corresponde a una relación sentimental o al desarrollo de una colaboración musical.

¿Cuál es el estado actual de su relación?

Hasta la fecha, ni Gala Montes ni Emiliano Aguilar han emitido un comunicado oficial que confirme o desmienta de forma explícita el estatus de su relación.