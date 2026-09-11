Gabriela Alcalá expone agresiones de Óscar Mario Beteta en redes sociales
Gabriela Alcalá utilizó sus plataformas digitales para compartir su experiencia de abuso.
La comunicadora de origen mexicano Gabriela Alcalá utilizó sus plataformas digitales para ventilar los abusos físicos, psicológicos y verbales que asegura haber padecido al lado de su exesposo, el difunto locutor Óscar Mario Beteta.
A través de sus redes, la reportera relató que el recientemente fallecido locutor afectó la vida de múltiples parejas, incluyéndola a ella. Asimismo, detalló que fue blanco de agresiones recurrentes por parte del conductor, destacando un episodio particularmente violento, donde recibió múltiples patadas e insultos en medio de una actitud hostil.
Al final de su pronunciamiento, la periodista expresó su descontento ante la partida del comunicador y externó un duro deseo respecto a su destino tras la muerte.