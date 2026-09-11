Gabriela Alcalá expone agresiones de Óscar Mario Beteta en redes sociales

La comunicadora de origen mexicano Gabriela Alcalá utilizó sus plataformas digitales para ventilar los abusos físicos, psicológicos y verbales que asegura haber padecido al lado de su exesposo, el difunto locutor Óscar Mario Beteta.

A través de sus redes, la reportera relató que el recientemente fallecido locutor afectó la vida de múltiples parejas, incluyéndola a ella. Asimismo, detalló que fue blanco de agresiones recurrentes por parte del conductor, destacando un episodio particularmente violento, donde recibió múltiples patadas e insultos en medio de una actitud hostil.

Al final de su pronunciamiento, la periodista expresó su descontento ante la partida del comunicador y externó un duro deseo respecto a su destino tras la muerte.