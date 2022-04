Lenny Kravitz pasea por la Ciudad de México

La legendaria estrella del rock, Lenny Kravitz, subió una fotografía en su cuenta de Twitter, en la cual podemos obsérvalo pasear entre las concurridas calles de la Ciudad de México.

Hasta el momento se desconoce las razones del porque el cantante de "Are You Gonna Go My Way" esta de visita en nuestro país.

Lenny Kravitz ganó el premio Grammy al "Best Male Rock Vocal Performance", cuatro años seguidos, de 1999 a 2002; y está situado en la 93ª posición de los "100 mejores artistas de Hard Rock" de VH1. Lenny Kravitz ha vendido 40 millones de discos en todo el mundo