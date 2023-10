Lilí Brillanti niega haber estado obsesionada con Arturo Beltrán Leyva

La presentadora de televisión, Lilí Brillanti, rompió el silencio en contra de la periodista, Anabel Hernández, quien la acusó de haber mantenido una relación con el narcotraficante, Arturo Beltrán Leyva.

Brillanti negó haber estado involucrada con el traficante, asimismo, negó haber estado obsesionada con él tal y como el libro de la periodista afirma. Incluso señaló que está comenzando un proceso legal en su contra.

"Gracias por el interés. Yo les quiero decir que no conocí al señor, que en esa época yo estaba casada de mi primer matrimonio, duré 18 años casada, y por supuesto que no voy a tener un hijo de alguien que no conocí, cómo iba a llegar embarazada de alguien que no conocí", comenzó.

"Miren, podría decir tantas cosas, sin embargo, estoy tomando acciones legales , tengo abogada, es Mariana Gutiérrez, ya está haciendo lo propio", dijo.

Así mismo, Lilí Brillanti, lamento lo que se expresa en el libro de Anabel Hernández, afirmando que esta la admiraba por su trabajo.

"La admiraba muchísimo, sé que tiene dos premios de periodismo nacional, me extraña que no me haya buscado para preguntarme porque yo también soy periodista y siempre se buscan las dos versiones. Soy una figura pública, me pudo haber encontrado en cualquiera de mis redes o buscar el teléfono con colegas como ustedes, si ya se metió en el tema del espectáculo, busca a colegas para que llegue a las personas" comentó.

La exconductora deTelevisa no quiso compartir más información al respecto para no dañar en proceso legal que comenzó en contra de su colega