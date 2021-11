Lupillo Rivera dio positivo a COVID-19 por segunda vez

El periodista de espectáculos, Álex Kaffie , dio a conocer que Lupillo Rivera salió positivo a la prueba de COVID-19 poco antes de que emprendiera su viaje rumbo a la CDMX, en donde tenía planeado participar en el festival de música grupera.

Ante su reciente contagio, el cantante no pudo realizar su viaje y tuvo que cancelar su presentación en el Festival "Soy Grupero", el cual se llevará a cabo el próximo martes 30 de noviembre.

"Amanecí sintiéndome muy mal, llamé a mi médico, quien de inmediato me ordenó realizarme una prueba COVID-19. El resultado fue positivo, por lo cual debo actuar con responsabilidad y quedarme en casa un par de semanas. Lamento mucho no poder cumplir con la agenda de actividades que tenía pactadas, en cuanto me sea posible retomaré todos mis compromisos", se lee en el comunicado.

Esta la segunda ocasión en la que Lupillo da positivo al virus, ya que el año pasado informó a sus miles de seguidores de Instagram sería que tanto él como su pareja Gisselle Soto dieron positivo, por lo que ambos permanecieron en cuarentena. Al momento de realizar dicha publicación, comentó que ya se encontraban libre de COVID.

El hermano de Jenni Rivera quiso mantener en privado su contagio para evitar cualquier especulación que surgiera en los medios y evitar la preocupación de toda su familia y fans.

Sin embargo, una vez que logró recuperarse, el cantante compartió sus síntomas y su experiencia durante el confinamiento, esto a través de las redes sociales.

"Yo hice un proceso de muchas vitaminas, de muchas comidas diferentes. Quité todos los panes, todas las harinas, todos los carbohidratos, la azúcar la quité también y ahorita nos fue mucho mejor que a otras personas con esta enfermedad", reveló el año pasado.