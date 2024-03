Lupillo Rivera se arrepiente de haberse borrado el tatuaje de Belinda

Nuevamente, el cantante Lupillo Rivera volvió a hablar acerca de su ex Belinda, en el reality de 'La Casa de los Famosos 4' de Telemundo.

En esta ocasión, hermano de la cantante fallecida Jenni Rivera, reveló estar arrepentido de haberse borrado el tatuaje del rostro de la intérprete de 'Amor a primera vista'.

"No me lo hubiera borrado", le dijo 'Lupe' a Rodrigo Romeh mientras se veía y acariciaba el tattoo del brazo, con el que tapó el diseño relacionado con 'Beli'.

Su compañera Ariadna le preguntó a Lupillo por qué se tatuó un rayón negro y no eligió otro dibujo para ocultar la cara de la también actriz.

Rivera no respondió la pregunta de Gutiérrez, sin embargo, destacó que se arrepiente de hora ver la mancha negra y no el rostro de Belinda.

"No me lo hubiera borrado, sí me arrepiento", confesó el cantante.

Habitantes actuales de La casa de los Famosos 4

Lupillo Rivera

Rodrigo Romeh

'La Bronca'

Alfredo Adame

La Divaza

Maripily Rivera

Cristina Porta

Aleska Génesis Castellanos

Adriadna Gutiérrez

Clovis Nienow

Guty Carrera

Robbie Mora

Alana Lliteras

José Reyes, 'La Melaza'

Hay 12 habitantes nominados

Se vivió una nominación inédita ayer en el reality de 'La Casa de los Famosos 4' de Telemundo, un total de 12 famosos están nominados, algo nunca visto.

Solo dos participantes de los 14, Rodrigo Romeh y 'La Bronca' se encuentran fuera de peligro de salir de la competencia, ¿Por qué son muchos los nominados?

La producción decidió castigar a varios de los habitantes por haber incumplido con el reglamento, arreglando sus votos para nominar a sus contrincantes.

¿Quiénes han salido?

Hasta el momento han sido seis los participantes eliminados de la competencia, el primero fue Christian Estada, la segunda fue Lesslie Gallardo, el tercero fue Fernando Lozada, Marina González la cuarta, Sophie Durand la quinta y la sexta 'La Bebeshita'.

Se suma la expulsión de 'El cañón' y la salida de Thalí García, quien decidió abandonar la casa por su propia cuenta, así como también el actor Gregorio Pernía, quien es conocido por protagonizar a 'El Titi', que también optó por salir, para ir con su familia.