Lupita Villalobos se retira del boxeo por hematoma subdural en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora — La influencer Lupita Villalobos anunció su retiro oficial del evento de boxeo "Supernova" tras ser diagnosticada con un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta externa. La noticia fue confirmada por la propia creadora de contenido, quien detalló que la decisión se tomó por recomendación médica estricta para evitar daños neurológicos permanentes.

El diagnóstico surgió luego de que Villalobos experimentara síntomas persistentes durante sus entrenamientos de preparación para el combate. Según explicó en sus plataformas digitales, la integridad física y la recuperación a largo plazo son la prioridad frente a la competencia deportiva programada para este semestre.

¿Qué es un hematoma subdural y por qué es peligroso?

Un hematoma subdural ocurre cuando los vasos sanguíneos, generalmente las venas, se rompen y filtran sangre en el espacio subdural. Esta acumulación genera presión sobre el tejido cerebral, lo que puede provocar desde dolores de cabeza intensos hasta complicaciones fatales si no se trata a tiempo.

En el contexto de un deporte de contacto como el boxeo, el riesgo se multiplica. Los impactos en la cabeza podrían agravar la hemorragia existente o provocar una nueva, incrementando la presión intracraneal de forma crítica.

Causas y síntomas detectados en deportistas

Los traumatismos craneales son la causa principal de esta afección. En el caso de los atletas, incluso golpes menores pero repetitivos pueden desencadenar una acumulación progresiva de líquido hemático.

Villalobos no especificó el momento exacto de la lesión, pero señaló que las evaluaciones médicas detectaron la anomalía antes de que pasara a una fase de emergencia. Los síntomas comunes de un hematoma subdural incluyen confusión, mareos, debilidad y problemas de equilibrio.

El futuro de la influencer fuera del ring

Tras el anuncio, la participación de Villalobos en el evento "Supernova" queda descartada de manera definitiva. La influencer subrayó que se enfocará en un tratamiento médico especializado que incluye reposo y monitoreo constante mediante estudios de imagen.

La organización del evento no ha emitido un comunicado oficial sobre quién sustituirá a la sonorense en la cartelera, mientras que sus seguidores han manifestado muestras de apoyo ante la situación de salud que atraviesa la comunicadora.