Lyn May buscaba a "El Chapo" pero se lo ganaron, Afirma la bailarina

La polémica vedette, Lyn May, fue señalada de haberse presentado en reuniones con miembros del crimen organizado, la vedette no solo confirmo los hechos, si no apunto que sintió interés por Joaquín Guzmán Loera.

Lyn May no aclaro como fue contratada por el crimen organizado, sin embargo, señalo que fue en Sinaloa donde conoció a "El Chapo" en una de sus lujosas mansiones.

"Sí me han contratado y he trabajado para ellos también y muchas veces, pues yo trabajo, cobro y me voy, y me tratan muy bien y he tenido enamorados narcos también, pero a mí me gustaba El Chapo, pero me lo ganó Kate Del Castillo", afirmo en una entrevista para el programa De Primera Mano.

La vedette hizo un llamado a las famosas que el libro Emma y las otras señoras del narco señalo de haber sostenido relaciones con narcotraficantes:

"Yo pienso que si ellas vivieron, fueron amantes o esposas, el caso es que ellas no tienen nada que ver, tú no vas a saber lo que hace tu marido, no, yo digo que si lo hicieron pues qué bueno porque ahorita son millonarias"