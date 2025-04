¡La crucifican en redes! Olivia Rodrigo decepciona en su show de CDMX.

La cantante Olivia Rodrigo vivió una noche amarga en la Ciudad de México. Lo que prometía ser uno de los conciertos más esperados del año en el Foro GNP Seguros, terminó en una lluvia de críticas, memes y cancelaciones en redes sociales.

Miles de fanáticos que asistieron al show expresaron su decepción por la falta de energía, errores técnicos y una aparente desconexión de la artista con el público mexicano. Algunos señalaron que la producción fue austera, que el audio dejó mucho que desear y que Olivia lucía distante, sin el carisma que ha mostrado en otras presentaciones.

Las redes estallaron con mensajes como: "Esperé años para verla y no valió la pena", "parecía que no quería estar ahí", y "el peor concierto al que he ido". Incluso, usuarios compartieron videos que muestran momentos incómodos en el escenario y una reacción fría de la artista ante la entrega de los fans.

Aunque otros seguidores salieron en su defensa, asegurando que fue un buen concierto y que los problemas técnicos no fueron culpa suya, la imagen de Olivia Rodrigo en México ya está en entredicho. Hasta el momento, la cantante no ha emitido una postura oficial.