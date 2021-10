Mhoni Vidente asegura que Inés Gómez Mont ya se divorció

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga se encuentran prófugos de la justicia luego de que las autoridades mexicanas los buscaran por su probable responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones recursos ilícitos y delincuencia organizada.

Sin embargo, todo parece indicar que el cuento de hadas en el que vivía la conductora comienza a derrumbarse por completo pues, de acuerdo con declaraciones de Mhoni Vidente, Inés ya se habría divorciado, por lo que ahora enfrentaría el proceso legal sola.

Mhoni fue cuestionada por sus seguidores sobre la complicada situación que atraviesa Inés Gómez Mont, la vidente no dudó en dar su opinión y predicciones del tema; comenzó asegurando que la ex colaboradora de "Ventaneando" ya se divorció de su esposo, el abogado, Víctor Álvarez Puga pues menciona que en su primer mensaje compartido en redes sociales todavía habla de un "nosotros", mientras que en su segundo comunicado ya únicamente habla por sí misma.

"Inés Gómez Mont hace una declaración en la que dice que ella se puede defender, pero lo mejor de cuando uno es inocente es que ella se defiende sola, no defiende al marido, ella está hablando personalmente, se defiende sola, no habla del marido ni del cuñado, para mí que ya se separaron, Inés Gómez Mont y el marido ya no están juntos", señaló Mhoni Vidente.

Mhoni señaló que lo mejor que podría hacer Inés Gómez Mont ante su complicada situación es regresar a México y pedir ayuda a su familia, no obstante, adelantó que es casi un hecho que su ex, Javier Díaz, le quite a sus cuatro hijos mayores en las próximas semanas, por lo que dejó ver que la situación para la también empresaria todavía puede empeorar más.