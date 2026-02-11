Paracaidista salta desde el Hotel Riu Plaza en Guadalajara

Un paracaidista saltó desde el Hotel Riu Plaza Guadalajara, aterrizando ileso y huyendo en una camioneta. El evento ocurrió el 10 de febrero y se volvió viral en redes sociales.

¿Cómo ocurrió el salto?

El joven, de aproximadamente 25 años, realizó un salto en paracaídas no autorizado desde el piso 41, que tiene una altura de aproximadamente 215 metros. En el video se observa que ignora las advertencias del personal de seguridad en el Rooftop Bar 360 del hotel.

Acciones de la autoridad

Tras aterrizar ileso en una zona cercana al hotel, el paracaidista huyó rápidamente en una camioneta pickup blanca con chofer, lo que impidió su identificación inmediata por parte de las autoridades. Como consecuencia, el Ayuntamiento de Guadalajara clausuró temporalmente la terraza del hotel por incumplimiento de normas de seguridad, destacando los riesgos legales y de vida en maniobras urbanas clandestinas sin permisos.

A pesar de que se inició una búsqueda del responsable para sanciones por violar normativas de aviación y riesgos urbanos, hasta el momento no ha habido detenidos.