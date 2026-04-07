Kenia Os realiza donación millonaria a madre de Kimberly Loaiza

La situación de salud de la madre de Kimberly Loaiza ha generado gran atención, luego de que se revelara que la cantante Kenia Os realizó una donación de 1.5 millones de pesos para apoyar con los gastos médicos, en medio de un entorno familiar marcado por desacuerdos públicos.

El apoyo fue dado a conocer por Steff Loaiza, quien explicó que el hospital le notificó sobre el depósito realizado por el equipo de la artista. El monto será destinado a cubrir parte de la deuda hospitalaria acumulada.

A través de redes sociales, Steff compartió un video en el que expresó su agradecimiento y emoción por el gesto recibido, destacando el impacto que tuvo en un momento complicado para su familia.

La noticia causó sorpresa entre seguidores, debido a los antecedentes entre Kenia Os y Kimberly Loaiza, quienes en el pasado protagonizaron diferencias que trascendieron en el entorno digital.

Estado de salud de Mary Martínez Robledo

En cuanto al estado de salud, se informó que Mary Martínez Robledo fue ingresada de emergencia tras una crisis derivada de una infección, lo que requirió una cirugía y su permanencia en terapia intensiva. Aunque no se han dado detalles específicos sobre su padecimiento, su condición ha sido calificada como delicada.

Tensión entre Steff Loaiza y Juan de Dios Pantoja

De forma paralela, el caso ha intensificado las tensiones entre Steff Loaiza y Juan de Dios Pantoja. La hermana de Kimberly realizó declaraciones en las que cuestionó el manejo de los gastos médicos, lo que fue rechazado por el influencer, quien aseguró que tanto él como su esposa han brindado apoyo económico significativo, además de señalar que dichas declaraciones generan polémica.

En medio del conflicto, Steff anunció que continuará con la recaudación de fondos a través de una plataforma abierta al público, debido a que los gastos aún no han sido cubiertos en su totalidad. Asimismo, indicó que no desea seguir recibiendo aportaciones por parte de su hermana y su cuñado tras los desacuerdos recientes.