Profeco inicia acciones legales contra Ticketmaster por venta de boletos BTS

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció este lunes el inicio de un procedimiento legal y administrativo contra la boletera Ticketmaster y diversas plataformas de reventa tras las múltiples irregularidades detectadas durante la venta de entradas para los conciertos de BTS en México. La medida busca proteger a los consumidores frente a prácticas abusivas, sobreprecios y posibles fraudes digitales.

El titular de la Profeco informó que se han recibido cientos de quejas de fanáticos del "ARMY" que denuncian fallas sistémicas en la fila virtual, cancelaciones de compras legítimas y la inmediata aparición de miles de localidades en sitios secundarios a precios que superan los 100 mil pesos mexicanos.

Investigación por fallas en la venta de BTS

La controversia estalló tras el agotamiento total de los boletos para las fechas del 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros. Según la Profeco, existen indicios de que el sistema de Ticketmaster pudo haber sido vulnerado por "bots" o programas automatizados que acapararon las entradas, desplazando a los usuarios reales y alimentando el mercado negro.

"No permitiremos que la ilusión de los jóvenes sea utilizada para lucros indebidos. Ticketmaster debe garantizar la transparencia en sus procesos de venta y explicar por qué miles de boletos terminaron en manos de revendedores minutos después de abrir el sistema", señaló la dependencia en un comunicado oficial.

Acciones contra la reventa de boletos

Además de la auditoría a la empresa boletera, la Profeco, en coordinación con la policía cibernética, ha comenzado el rastreo de perfiles en redes sociales y sitios de comercio electrónico que ofrecen boletos de BTS de manera ilegal. Las multas por reventa no autorizada y fraude comercial podrían alcanzar sumas millonarias, además de derivar en responsabilidades penales.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a los afectados para formalizar sus denuncias a través del Teléfono del Consumidor, aportando pruebas de cobros indebidos o fallas en el servicio. Asimismo, se reiteró la recomendación de no adquirir accesos en canales no oficiales para evitar ser víctimas de estafas, como el caso del joven de Monterrey que perdió sus ahorros recientemente.

El futuro de los conciertos de K-pop en México

Este conflicto escala en un momento en que México se ha consolidado como uno de los mercados más importantes para el K-pop a nivel mundial. La intervención de la Profeco sienta un precedente para futuros eventos de alta demanda, exigiendo una infraestructura digital más robusta y justa para el público mexicano.