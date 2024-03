Muere 'La Gilbertona' a los 88 años

Gilberto Salomón Vázquez, quien era conocido en redes sociales como 'La Gilbertona', falleció la mañana de este jueves 14 de marzo.

La noticia fue confirmada a través de la cuenta de Facebook de la influencer.

"Hoy 14 de Marzo nos despedimos de Gilberto Salomón Vázquez "La Famosa Gilbertona" quien a los 88 años de edad deja de latir ese corazón que nos entretuvo tanto con sus ocurrencias y enojos, en paz descanse".

Apenas ayer miércoles, Pavel Moreno compartió un video en la cuenta oficial de "La Gilbertona" donde señalaba que no había mejoría en su estado de salud.

Fue el sábado cuando mediante redes sociales se informó que había fallecido, sin embargo, horas más tarde salió a desmentir.

"Como chin**** que ya me morí, la gente que ya me morí y que ya me morí. Aquí estoy y les hago una recomendación: que no me mantengan, no me mantengan, no quieran hacer dinero de mí porque estoy más vivo que una ve*** hijos de su chin**** madre".

¿Quién era La Gilbertona?

"La Gilbertona" era originaria de Culiacán, Sinaloa, y se hizo popular en redes sociales debido a su humor y la forma en la que se expresaba.

Se convirtió en una figura representativa de la comunidad LGBT+, especialmente para las personas mayores.

'Todo mundo se tiene que morir'

El pasado 6 de marzo, 'La Gilbertona', empezó a despedirse de sus fans con un conmovedor mensaje, tras sentirse mal de salud.

Un hombre que estaba a un costado de la influencer mencionó: "Ya le hablan los zopilotes a 'La Gilbertona'".

Posteriormente Salomón Vázquez contestó con fatiga vocal: