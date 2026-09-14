Hayden Panettiere habría muerto tras consumir oxicodona presuntamente mezclada con fentanilo

La actriz estadounidense Hayden Panettiere murió después de ingerir una pastilla de oxicodona que, presuntamente, habría estado adulterada con fentanilo, de acuerdo con información difundida por TMZ.

Fuentes policiales citadas por el medio señalaron que Panettiere tomó la pastilla el día de su fallecimiento y que las autoridades consideran que se trataba de oxicodona contaminada con el potente opioide.

Según TMZ, la actriz mantenía desde hacía tiempo contacto con un presunto traficante de drogas en Los Ángeles, quien le proporcionaba distintos medicamentos procedentes del mercado negro, entre ellos oxicodona. El medio también reportó que Panettiere habría consumido varias sustancias adquiridas a través de esa persona durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, un día antes de su muerte.

Investigación de la DEA

La Administración de Control de Drogas (DEA) en Los Ángeles trabaja en la reconstrucción del vínculo entre la actriz y su presunto proveedor, además de intentar determinar de dónde procedía la pastilla que habría provocado su muerte.

Panettiere, quien también se desempeñó como modelo y cantante, falleció a los 36 años el pasado mes de agosto. Los servicios de emergencia la encontraron en parada cardiorespiratoria tras acudir a una residencia de los complejos Judson Mill Lofts, en Greenville, Carolina del Sur, luego de recibir una llamada de auxilio.

La autopsia preliminar descartó indicios de violencia.

Trayectoria artística de Panettiere

La intérprete comenzó su trayectoria artística desde niña y alcanzó reconocimiento internacional por distintos trabajos en televisión y cine. Entre sus personajes más recordados se encuentra Claire Bennet en la serie Heroes y Juliette Barnes en Nashville, producción en la que participó durante 128 episodios entre 2012 y 2018 y por la que obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro.

Su filmografía también incluye Remember the Titans (Duelo de Titanes), Raising Helen (Educando a Helen o Mamá a la fuerza), Ice Princess (Sueños sobre hielo o Soñando, soñando... triunfé patinando) y Scream 4.

En mayo publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que habló de las dificultades personales que enfrentó a lo largo de su vida, desde la infancia hasta la edad adulta.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el origen de la pastilla y la relación de Panettiere con el presunto proveedor señalado por las fuentes citadas por TMZ.