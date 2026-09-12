Finge su muerte para no pagar la tanda

JUÁREZ, Nuevo León — Vecinos e integrantes de un grupo de ahorro informal en el municipio de Juárez acusaron públicamente a una mujer identificada como Vanelly Zavala por presuntamente simular su propio fallecimiento con el objetivo de no entregar el dinero correspondiente a una tanda que ella administraba.

De acuerdo con los testimonios difundidos por los afectados a través de redes sociales y medios locales, la señalada dejó de responder a los mensajes y llamadas de las personas participantes en la dinámica financiera al momento en que correspondía realizar la entrega de las aportaciones acumuladas. Posteriormente, familiares cercanos y publicaciones compartidas desde perfiles vinculados a la organizadora aseguraron que la mujer había muerto de manera repentina.

Inconsistencias en el deceso

Sin embargo, las inconsistencias en los supuestos servicios funerarios y la falta de registros oficiales llevaron a las víctimas a indagar la veracidad del deceso. Los participantes del esquema de ahorro descubrieron que Zavala continuaba con sus actividades cotidianas y presuntamente se había desplazado a otra zona para evitar encarar los reclamos económicos de los involucrados.

Acciones legales por fraude

Los defraudados exigieron la devolución de sus aportaciones y señalaron que interpondrán las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales de Nuevo León para formalizar las indagatorias por el delito de fraude.