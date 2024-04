Natanael Cano se viraliza tras quedarse sin saldo en pleno live

El cantante de corridos tumbados, Nanatael Cano, se viralizó en redes, luego de haberse quedado sin saldo en plena transmisión en vivo, realizada en su cuenta de Instagram.

El intérprete de 'Pacas de Billetes' ha logrado conectar con el público con su carisma y su interacción constante con sus fans.

En la plataforma de TikTok se hicieron virales varios fragmentos del mencionado live que hizo el famoso, pero el que más gracia le causó a sus seguidores fue uno en el que Natanael contestó una llamada telefónica de un número desconocido, luego de preguntarle a sus espectadores sobre si la atendía.

"Mira me están marcando, ¿Quién es? no sé, ¿le contestó o no?", le preguntó a sus espectadores mostrando su celular.

Pero no era una persona quien lo llamaba sino una empresa telefónica, para notificarle que su línea presentaba un saldo vencido. "Estimado cliente, Telcel informa que esta alinea presenta un saldo vencido", se escucha la grabación.

La reacción del cantante, quien al inicio se molestó y después tomó la situación con humor, se volvió viral en redes.

"Chin** a mí también me cortan el teléfono plebes, no nomás a ustedes... ánimo para que sepan", dijo entre risas.

'Las drogas destruyen': Pedro Sola critica a Natanael Cano

El conductor de televisión, Pedro Sola, se hizo tendencia en redes hace unas semanas, por criticar al cantante de corridos tumbados Natanael Cano.

En los últimos días, el intérprete de 'Ch y la Pizza' se vio envuelto en una polémica, luego de darse a conocer que manejó a exceso de velocidad en Hermosillo, Sonora, y trató de sobornar a policías municipales lanzándoles billetes.

En la plática con sus compañeros, el presentador de televisión destacó que el popular artista no midió el peligro al que se expuso conduciendo a alta velocidad, pudiendo haber ocasionado un accidente.

"Fíjate hasta que se estrelle con el carrazo y se acabe Natanael( ...) fíjate nada más", dijo Sola en tono molesto.

Posterior, señaló que algunas personas creen que nada les va a pasar, como en el caso de Natanael, que no pensó en que sus acciones pudieron haber atraído consecuencias fatales. "Hay gente que se siente invencible e inmortal", añadió Pedrito.

Luego de que sus compañeros terminaran de hablar acerca de las actitudes y acciones del polémico cantante, Pedro le envió un contundente mensaje a 'Nata'. "Las drogas destruyen", señaló.