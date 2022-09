Ninel Conde y Lupillo Rivera protagonizan tremendo beso en la boca

Durante una emisión del programa ´El Retador´ del pasado domingo 18 de septiembre, Ninel Conde sorprendió a todos, luego de transformarse completamente en Bad Bunny y aprovechar para darle un tremendo beso en la boca a Lupillo Rivera, uno de los jueces.

Después de la imitación que Ninel hizo del reguetonero, otra de las jueces, La India Yuridia pidió, a modo de broma, a la artista que recrea su reciente participación en los premios MTV, donde besó a uno de sus bailarines, pero con la condición de que el bailarín fuera el juez Lupillo Rivera.

"Ni, no, no, no, no, yo no se la voy a poner tan fácil, si es Bad Bunny yo quiero volver a ver lo que hizo besando a uno de sus bailarines y tú eres bailarín Lupillo. Que nos convenza esa recreación", mencionó la comediante.

Posteriormente, la cantante y actriz no dejó pasar la oportunidad de demostrar lo buena imitadora que era y accedió a hacerlo, por lo que Lupillo camino hacia el escenario y Bad Bunny le plantó un beso que fue bien correspondido.

Luego del tremendo beso que se dieron ambos famosos, Ninel aseguró que el beso se lo dio Bad Bunny y no Ninel Conde.

Sin embargo, por otra parte, Lupillo aseguró que el beso no fue con un hombre, sino con una dama.

"Yo estaba en personaje, era un beso de Bad Bunny, así que Ninel ni se enteró", expresó Ninel.