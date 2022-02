"No esta a la altura" Paty Chapoy se lanza contra Belinda por 2000s Pop Tour

El artista y empresario Ari Borovoy mediante su empresa Bobo Producciones lanzaron el proyecto de 90s Pop Tour, el cual pretendía hacer un tour basado en la nostalgia por los años noventas, en el cual participaron exponentes de la época como Magneto, Fey, Beto Cuevas, Kabah, etc.

El tour tuvo un gran éxito en toda la república por lo que ahora se piensa hacer el 2000s Pop Tour, ahora basándose en la nostalgia por el año 2000.

En el elenco a presentar se reúnen caras conocidas como Paty Cantú, Pee Wee, Playa Limbo, Nikki Clan, Fanny lu, Yahir ets, pero el mismo borovoy señalo que Belinda podría ser una de las que también estén en el roster, sin embargo esto nunca se concretó.

La periodista Martha Figueroa señalo en una entrevista que Belinda encontró el tour como poca cosa.

"Nos enteramos que le ofrecieron el contrato más caro de la historia de Bobo Producciones; o sea, de la compañía de Ari Borovoy, y que no aceptó Y que le dijeron: ´cómo si es un dineral y tú vas a ser la estrella y todo mundo va a estar alrededor tuyo y no sé qué´; ah pues que no ´que el elenco no está a su altura, que ella no se anda codeando con cualquiera y que mejor se quedaba con su Nodal´, que no tenía por qué andar perdiendo el tiempo en esos conciertos"

En una entrevista en Ventaneando se vivó el cambio de palabra después de que Borovoy señaló que las puertas siguen abiertas para Belinda pero esto ocasionó la opinión de Pedro Sola.

"Belinda es un dolor de cabeza. Déjenme decirles que le tengo cariño sin conocerla, definitivamente estoy convencido de que es una chava, una artista muy complicada y muy voluntariosa", dijo Pedro Sola.

A lo que la conductora veterana Pati Chapoy señaló que "No, ella no está a la altura de ese elenco, perdóname, es al revés", cabe recordar que el hijo de Paty Chapoy, Rodrigo Dávila participa en el tour con su grupo Motel.