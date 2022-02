"No te puede regresar las manoseadas", Niurka aconseja a Belinda no devolver el anillo

Sin duda una de las estrellas mas polémicas de la farándula mexicana es la de Niurka Marcos, pues con sus comentarios siempre da de que hablar, y ahora con Belinda no fue la excepción.

Mientras bajada de un avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un grupo de reporteros se abalanzaron a la vedette, Niurka Marcos, para peguntarle su opinión sobre el anillo que Christian Nodal le regalo a Belinda ante de romper.

"Pero que no se lo devuelva, porque él no te puede devolver las cog*das, las gozadas, las presumidas y las manoseadas. Que importa ahora, que lo venda, porque ya fue un regalo ´mariquita, mariquita, lo que se da no se quita´ y se ching*. Yo lo dije, que bonito ese regalo de 3 millones de dólares porque al rato con esa mamad* se va a comprar su casa" señalo.

Del mismo modo. Niurka le hizo un llamado a Christian Nodal sobre sus tatuajes.

"¿Qué creíste, que tatuándote de esa manera ella iba a sentir un compromiso tan grande, tan grande, pero tan grande que nunca iba a poder dejarte por el cargo de conciencia? Se extinguió el cargo de conciencia, ya no hay, nadie tiene. Hay mucho materialismo, lo único que hiciste con eso es mostrarle y enseñarle a la audiencia de que es lo que no se debe hacer, tan bobo",

"Eres artista Nodal, eres una estrella. Has escuchado el dicho que es muy divertido y popular que dice ´en la cara no, en la cara no´, ¿nunca lo escuchaste? Como vas a opacar tu rostro, tu arte, distraer tu canto, tu música, tu leyenda, tus canciones, tu historia de vida con el nombre de alguien más que está distrayendo"