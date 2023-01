Nueva polémica con Ticketmaster; Esta "vendiendo" boletos de Grupo Firme

De nueva cuenta la corporación americana, Ticketmaster, esta en el ojo del huracán, pues después del fiasco por los boletos de Bad Bunny en el Estadio Azteca, ahora, las redes de nueva cuanta se queja de la compañía.

Muchos internautas están denunciado que a sus mails llego un correo de confirmación por la compra de boletos para ver al Grupo Firme en el Foro Sol este próximo 10 de Febrero, pero estaos jamás compraron los boletos.

Algunos internautas señalaron que estos si habían comprado boletos por medio de Ticketmaster, pero no para ver a Grupo Firme.

Compré boletos para el show de #TheWeeknd y me llegó que puedo pasar por los de #GrupoFirme porque @Ticketmaster_Me hace lo que le da la gana…



Y no fui el único! pic.twitter.com/BpulkXfYZk — Pavlog (@pavlog) January 9, 2023

“Qué pedo @Ticketmaster_Me? Yo no compré boletos para ir a ver a Grupo Firme”. “No mam*s Ticketmaster yo nunca compre boletos para Grupo Firme”. “Casi me sacas un pedo @Ticketmaster_Me con el correo que según ya puedo pasar por mis boletos de grupo firme, no mam*s”. “Me llegó un correo de confirmación del grupo firme y yo no compré boletos, ayuda @Ticketmaster_Me”, fueron algunos tuits.

Yo NO compré boletos para este evento ¿Qué pasó ahí, @Ticketmaster_Me? pic.twitter.com/EHx7RNVQIh — Robinson (@FreddieLechuga) January 9, 2023

Hasta el momento Ticketmaster no se ha pronunciado al respecto, tampoco la agrupación lidereada por Eduin Caz. Por ahora solo queda esperar la explicación y posible solución que dará la boletera en dado caso de que se hayan asignado boletos para Grupo Firme a personas equivocadas.