¿One Direction se reunirá? Esto es lo que se sabe

En los últimos días, se han publicado dos canciones del grupo One Direction en YouTube, despertando teorías sobre un posible regreso a la música.

Recientemente, ha habido gran especulación en torno a la banda británica

La expectación entre los fans ha crecido, luego de que el pasado 29 de septiembre, el canal oficial del grupo en YouTube publicó la canción "Forever Young", un tema que había sido filtrado en 2010, pero que hasta ahora se lanzó oficialmente, aunque sólo en dicha plataforma.

Algo que aumenta este tipo de especulaciones es que en el canal oficial del grupo se ha creado una playlist individual para el ya mencionado lanzamiento de "Where We Are", lo cual es significativo, ya que este tipo de playlists sólo se han creado para sus álbumes anteriores.

Aunque no se ha confirmado nada oficialmente por parte de alguno de los integrantes, lo cierto es que no parece haber un futuro regreso de One Direction, a pesar del deseo de millones de fans alrededor del mundo, quienes esperan escuchar algo nuevo de su banda favorita o, al menos, poder ver a sus integrantes reunidos una última vez.

En noviembre de 2015, el grupo anunció a sus fans una pausa en su carrera musical de un año y medio, prometiendo volver. Sin embargo, después de eso, la banda no volvió a sacar material discográfico ni a realizar conciertos en vivo.