Otorgan Luminaria de Oro a Octavio Ocaña

Ciudad de México.- El pasado 29 de octubre se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del actor Octavio Ocaña y para conmemorar su vida y su trayectoria artística, los organizadores de la Plaza de las Estrellas decidieron rendirle un homenaje póstumo.Así, las huellas del actor quedarán inmortalizadas en el Paseo de las Luminarias, y para ser testigos de dicho acontecimiento, al lugar acudieron su hermana, Bertha Ocaña, además de su prometida, Nerea Godínez.

Los organizadores otorgaron el reconocimiento Luminaria de Oro al actor, que fue recibido por su hermana quien, entre lágrimas, agradeció el apoyo de todos en estos momentos difíciles para su familia.

"Gracias por dejar una profunda huella en el entretenimiento de México y en nuestros corazones, mereces esto y más. Gracias por este memorable y hermoso homenaje. Me tocó representar a mi hermosa familia", escribió la joven en sus redes sociales.

Cabe mencionar que Octavio Ocaña ya había plasmado sus huellas en el Paseo de las Luminarias hace 10 años, cuando era un niño, por lo que en esta ocasión realizó una conmemoración a aquel evento.

"Algún día le voy a contar a mis hijos de ti y les diré que morías por conocerlos, aunque aún no existen, aunque aún no están planeados, siempre me dijiste que haber para cuando te hacía tío y creo que, si me tarde, pero los voy a llevar a que vean tus huellitas y seguro les va a costar trabajo creer que su tío fue una gran estrella, pero que mejor evidencia que todo lo que lograste y todo lo que dejaste. Te faltó mucho camino por recorrer, pero tuviste que adelantarte, nunca te vamos a olvidar", escribió Bertha Ocaña.