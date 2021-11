Papá de Octavio Ocaña se opone a exhumación a su hijo

Octavio Pérez, padre del fallecido actor Octavio Ocaña, aclaró las intenciones que tiene su familia de exhumar el cuerpo de su hijo para esclarecer las causas de su muerte.

“Ya mi hijo está descansando, creo que no es necesario exhumar, las pruebas ahí están, las cámaras ahí están, no lo permito. Solamente que pasen por mi cadáver, no lo permitiría, ya mi hijo está descansando, por eso no se los dejé aquí porque querían experimentar, no es experimento de nadie, lo van a estar tasajeando, mi hijo está descansando, hagan su trabajo, es todo lo que les pido”, comentó el padre en entrevista con el programa ‘De Primera Mano’ de Grupo Imagen.

A pesar de su postura, Octavio Pérez abrió la posibilidad de exhumar el cuerpo de su hijo con la condición de que fueran autoridades extranjeras las que se encargaran del caso.

“Si viene alguien de fuera soy capaz de exhumar el cuerpo, pero alguien de fuera, no alguien de aquí. Si un perito del FBI me dice que necesita exhumarlo, te lo juro que lo hago”.

Tanto el papá de Octavio Ocaña, como su novia, Nerea Godínez manifestaron en dicho programa su descontento con las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y pusieron en entredicho la manera en la que según las autoridades falleció el actor.

“Al principio solo dicen (las autoridades) que por un balazo en la cabeza, lo que yo pienso al principio es que pues le dispararon los policías. Nunca se me ocurrió que me fueran a salir con que se disparó él solo, por supuesto que no (...) no se me hace lógico. La entrada de la bala a mí me parece muy forzada, planeada, no me parece accidental", dijo Nerea Godínez.

Hasta el momento, la Fiscalía mexiquense ha negado que se haya detenido ya a lo involucrados en la muerte del actor Octavio Ocaña. Esto luego de el propio padre del actor declaró en redes sociales que ya había tres policías detenidos.