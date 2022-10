Paulina Rubio rompe el silencio respecto a las supuestas fotos defecando en la playa

Durante los últimos días, Paulina Rubio se ha vuelto tendencia luego de que un medio de comunicación internacional filtrará unas supuestas imágenes donde se le ve a la cantante defecando en una playa de España.

Tras la ola de memes y comentarios al respecto, Paulina Rubio rompió el silencio y habló para el medio ´El Universal´ sobre la polémica que la sigue.

"No pues ¡wow!, me subo a la ola del trending topic, no me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad", dijo Paulina entre risas.

Asimismo, la hija de Susana Dosamantes explicó que esto es parte de lo que implica ser una figura pública, y aunque en muchas ocasiones se intente evitar este tipo de escándalos a veces es complicado.

En tanto, ´La Chida Dorada´ aclaró que la mujer que aparece en las imágenes que se volvieron tendencia no podrían no ser de verdad.

"Eso yo creo que es un fotomontaje, pero, pues yo sí cag*", explicó.

"Las fotos y las imágenes no son reales, ve el color del pelo, yo ahora no estoy con Colate, yo no estoy en Europa ahorita, en las playas de Miami no hay piedras y la caca tampoco es mía", agregó.