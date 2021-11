¡Paulo Londra volverá! Llega a un acuerdo con Big Ligas

El juicio entre Paulo Londra y Big Ligas ha llegado a su final. Y no lo ha hecho con un veredicto sino con un acuerdo amistoso. Desde hace ya un par de meses, el tribunal que llevaba el caso en Miami consideraba que el músico argentino estaba legitimado para publicar música pero tras la moción de emergencia permitida al sello discográfico ambos han llegado a un pacto que pone fin a dos años de silencio musical.

Esa es la mejor noticia no solo para el artista sino también para sus millones de seguidores en todo el mundo. Desde el año 2019, el intérprete estaba envuelto en una batalla legal por los derechos musicales de sus propias canciones. Un caso que nos ha recordado mucho al de Taylor Swift aunque en este caso se ha llevado al extremo.

Según comunicó tanto James Sammataro como Jesús Cuza, los abogados de Paulo Londra y Big Ligas, respectivamente, "ambas partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias y que harán un comunicado de prensa en el futuro".

Ese comunicado de prensa será la confirmación de que las diferencias legales entre ambos bandos han llegado a su final y que Paulo Londra puede volver a publicar nueva música de la que podrá conservar sus derechos. Ahora habrá que esperar para conocer la contraprestación que el sello se llevará de este acuerdo.

Los medios de comunicación congregados a las puertas del tribunal de Miami (Florida, Estados Unidos) le preguntaron al artista si ya tenía en marcha su nuevo material discográfico y la respuesta del artista argentino fue de lo más clarividente: una leve sonrisa.

La batalla legal entre Paulo Londra y Big LigasEl origen de esta batalla legal entre Paulo Londra y Big Ligas comienza en 2019 con las graves acusaciones vertidas por el argentino sobre el productor colombiano Ovy On The Drums y su productora, Big Ligas, a quienes acusó de ser unos estafadores. Londra no tenía un contrato como tal con ellos, sino un "Memorando de Acuerdo de Empresa conjunta durante tres años".

Pese a ello, su sello discográfico había extendido este memorando sin el consentimiento ni autorización del artista, circunstancia que además otorgaba todos los derechos musicales del solista a Big Ligas hasta el 2025. Fue el inico de un litigio que ha llegado hasta hoy y que podría suponer la ruptura del argentino con esta firma.