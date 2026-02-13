Pepe Aguilar desmiente atentado: su familia está bien en Zacatecas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La mañana de este viernes, el cantante Pepe Aguilar rompió el silencio tras los reportes de una agresión armada ocurrida en las inmediaciones de sus propiedades en Zacatecas. A través de un comunicado oficial, el intérprete de "Por mujeres como tú" desmintió que él o su familia fueran el objetivo directo de un atentado, aclarando que se encuentra en la Ciudad de México y que sus seres queridos están a salvo.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el ataque?

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina que el ataque fue real, pero dirigido contra elementos de seguridad que simplemente transitaban por una zona de operativo activo en el municipio de Villanueva.

Detalles del ataque en Zacatecas

El incidente se registró la tarde del jueves 12 de febrero cerca del rancho "El Soyate", propiedad emblemática de la dinastía Aguilar. El ataque: Un grupo armado emboscó a una unidad de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ). En la caravana viajaban agentes estatales comisionados a la seguridad de la zona y, según algunos reportes, escoltas asignados a la protección de la familia que se encontraban en tránsito.

Respuesta oficial: La presidenta Sheinbaum explicó que el convoy "pasó por un lugar donde había un operativo activo" y fue agredido, pero subrayó que "no era un ataque contra ellos".

Sin lesionados: Afortunadamente, no se reportaron bajas ni heridos entre los elementos de seguridad ni familiares del cantante.

Cuatro detenidos tras el ataque

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas informó que, tras un fuerte despliegue por aire y tierra (incluyendo el uso de un helicóptero Black Hawk), se logró la captura de cuatro presuntos agresores:

Flavio Alberto "N" (38 años): Identificado como presunto jefe de plaza de una célula criminal en el municipio de Tabasco, Zacatecas.

Otros tres cómplices: De entre 18 y 47 años de edad.

Aseguramiento: Se decomisaron armas largas, granadas, chalecos balísticos y más de 100 dosis de diversas drogas.