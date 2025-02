Manelyk vs Niurka ¿Enemigas en puerta? en La Casa de los Famosos All Stars

Ayer dio inicio la nueva temporada de La Casa de los Famosos All-Stars, el popular reality show de Telemundo que reúne a algunas de las celebridades más polémicas y mediáticas del mundo del espectáculo. Con 23 participantes confirmados, entre los que destacan nombres como Alfredo Adame, Lupillo Rivera, Laura Bozzo, Dania Méndez, Rey Grupero, Aleska Génesis y Paty Navidad, el programa promete no escatimar en drama, confrontaciones y momentos virales. Sin embargo, fueron Niurka Marcos y Manelyk González quienes, desde las primeras horas, robaron la atención con un intenso encontronazo.

Antecedentes de la rivalidad

La tensión entre Niurka Marcos, la icónica vedette cubana, y Manelyk González, la joven influencer mexicana, no es nueva. Ambas arrastraban una historia de desencuentros incluso antes de entrar a la casa. En el pasado, Marcos no dudó en lanzar fuertes comentarios sobre González, sugiriendo que su fama se debía a sus relaciones amorosas durante su participación en Acapulco Shore.

"Metieron a... ¿Cómo se llama la influencer cog*****, la de Acapulco Shore? Podría asegurar que el premio que le dieron a Alicia Machado fue igual manipulado, manoseado, planificado igual", declaró Niurka en su momento, dejando clara su postura hacia la joven.

Por su parte, Manelyk también había hecho referencia a Niurka en una entrevista, afirmando que la cubana no la conocía, pero que "la conocería" dentro de La Casa de los Famosos All-Stars. Niurka respondió en diciembre pasado durante una aparición en Hoy Día: "Yo te conozco, ya te puse como un zapato. En dos ocasiones, bebé. O sea, hello. ¿Tiene teflón en el cerebro o qué?".

El primer choque en la casa

Apenas unas horas después de que comenzara la nueva temporada, el esperado enfrentamiento entre Niurka y Manelyk se hizo realidad. Durante un brindis entre los participantes, la influencer interrumpió a la vedette cuando era su turno de hablar, diciendo: "Puedo seguir yo".

Niurka, conocida por su carácter fuerte y sus respuestas contundentes, no tardó en reaccionar: "Necesitas llamar mi atención, pequeña", le espetó. Manelyk, intentando mantener la calma, respondió: "No, no, yo quería seguir, ¿quieres seguir tú?".

La situación escaló rápidamente cuando Niurka, dirigiéndose a las cámaras, comentó: "Bebés Nius, vean que me está buscando la nena". Manelyk, visiblemente incómoda, exclamó: "¡Ay ya!", pero Niurka no se detuvo y le gritó: "¡Cállate!".

La vedette continuó defendiendo su postura: "Soy mamá Niu, con mucho amor para todos, super empática con el que lo quiera. El que se ponga un poco raro, igual respondo porque soy un poco histriónica". Y añadió: "No me gusta aburrirme, vengo a divertirme; se lo prometí a mis hijos, a mi novio, a mis bebés Nius y no les voy a fallar, pero de cualquier forma tengo que dar contenido".

¿Qué sigue en La Casa de los Famosos All-Stars?

Este primer choque entre Niurka Marcos y Manelyk González es solo el comienzo de lo que promete ser una temporada llena de polémicas, alianzas y traiciones. Con personalidades tan fuertes y dispares conviviendo bajo un mismo techo, es inevitable que los conflictos surjan y se intensifiquen con el paso de los días.

Los fanáticos del reality ya están tomando partido en redes sociales, discutiendo quién tuvo la razón en este primer enfrentamiento. Mientras tanto, Niurka y Manelyk han dejado claro que no están dispuestas a ceder terreno, lo que asegura que esta rivalidad será uno de los ejes centrales de la temporada.

Con 23 participantes dispuestos a dar lo mejor (y lo peor) de sí mismos, La Casa de los Famosos All-Stars se perfila como uno de los programas más comentados de la temporada. Y si algo queda claro después de este primer día, es que Niurka Marcos y Manelyk González no piensan dar tregua en su batalla por el protagonismo.