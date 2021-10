Poncho de Nigris se reconcilia con su madre tras arremeter en su contra

El influencer Poncho de Nigris se reconcilió con su madre, tras arremeter en su contra "por no defenderlo", aunque puso algunas condiciones. Hace ya un año Poncho de Nigris se distanció de su mamá Leticia Guajardo, sin embargo, fue hace poco más de un mes, que explotó su relación. Explicó que su enojo se debió a que ella había participado en un en vivo, en donde hablan mal de ´Los de Nigris´ y ella no hizo nada para defenderlos .

"Ella en lugar de bloquear a la gente y decir, no, yo defiendo a mis hijos, ante todo, no, ella aplaude y dice sí, sí, mis hijos son unos malvados, me tiene abandonada, nadie me quiere". PONCHO DE NIGRIS

"La invité a participar en el reality de YouTube y cuando habla públicamente, ya la siguen programas de chisme, y cuando habla en sus en vivo nos afecta a nosotros emocionalmente", dijo en una entrevista para el programa "De primera mano".

"Yo quería que tuviera seguidores para que la contrataran e hiciera su lana, ya después despotrica contra la familia", dijo, "Ataca a Marcela, a la esposa de mi hermano y en su momento contra la de Toño", agregó el también actor.

Poncho de Nigris se reconcilia con su mamá

Tras la polémica, Poncho de Nigris compartió una serie de historias, en las que dejó saber que todo está en orden con su mamá, sin embargo tienen algunas reglas:

Ni Leticia Guajardo ni Poncho de Nigris pueden mencionarse en redes sociales

No pueden etiquetarse

No pueden comentarse

No se deben seguir

Hay un arreglo entre nosotros, entre mamá e hijo, es no mencionarnos en redes sociales, es nada más relación, la mujer que me dio la vida con el hijo que es muy importante, que es muy cariñoso, que tiene muchos bebés", dijo él.

"Sin mencionarnos en redes sociales, pura relación de amor físico ¿Okay?", reiteró en sus "stories" Poncho de Nigris.

"Este es el reencuentro con mi mamá, tenemos unas reglas, no se permite hablar del uno u el otro en redes sociales, ni taggearnos, ni seguirnos; estamos bloqueados", reiteró en otra historia.

"Es pura relación de amor; ni comentarios y los que hablen mal de mí, ¿mamá? (...)", la cuestionó él; "pues ya no hablen", respondió ella.

"Diles ´porque los que hablen mal de mis hijos yo los mando a la chingada", añadió Poncho de Nigris para concluir.