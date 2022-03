Por no dejar salir sus gases, termina internada en hospital

Viviane de Queiroz Pereira, más conocida como Pocah, sorprendió a sus seguidores con una anécdota que le podría ocurrir a cualquiera. Debido a que acumuló gases, terminó con un fuerte dolor de estómago y en el hospital.

Según contó la misma artista brasileña, ella evitaba las flatulencias delante de su pareja, pero un día el cuerpo habló y tuvo que acudir al médico. El dictamen fue precisamente que su malestar era causado por aguantarse los gases.

La joven de 27 años, con más de 15 millones de seguidores en Instagram, no se imaginó que el curioso incidente iba a terminar siendo viral.

Pocah invitó a sus fans a no avergonzarse por dejar salir una flatulencia, pues, como le pasó a ella, aguantarse puede ser perjudicial para la salud.

Esto sucede porque el gas no se mueve normalmente a través de los intestinos, causando dolor agudo y molestias abdominales, lo que también puede ser generado por ciertos tipos de alimentos o condiciones médicas como el síndrome de intestino irritable, indicó The New York Post. Con información de Noticias Caracol.