Nicki Nicole confirma su relación con Lamine Yamal en Barcelona

Nicki Nicole confirma su relación con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

Barcelona, 11 de septiembre de 2025 — Tras semanas de rumores, especulaciones y pistas en redes sociales, la cantante argentina Nicki Nicole finalmente rompió el silencio y confirmó su relación con el joven futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal. La revelación ocurrió durante su paso por un evento de moda en la ciudad condal, donde la artista fue abordada por reporteros y no dudó en abrir su corazón.

"Estoy muy enamorada", dijo Nicki, con una sonrisa que dejó poco lugar a dudas sobre su estado emocional. "Estoy viviendo un momento muy lindo, y eso se nota", agregó, sin mencionar directamente a Lamine, aunque la referencia fue más que clara.

Un romance a la vista de todos

El vínculo entre la cantante de 25 años y el jugador de 18 ya era un secreto a voces. Fotografías compartidas en redes sociales, salidas a restaurantes y complicidades en eventos públicos habían alimentado la versión de que entre ambos existía más que una amistad. La confirmación de Nicki solo oficializa lo que muchos seguidores ya daban por hecho.

El tema incluso llegó al vestuario del Barça. Según trascendió, Nico Williams, compañero de Lamine en la Selección Española, mostró en tono de broma una imagen del fondo de pantalla del joven delantero, en la que aparecía abrazado a la cantante rosarina. El gesto, aunque informal, fue interpretado como una confirmación no oficial del romance.

La nueva vida de Nicki en Barcelona

Durante su declaración, Nicki también expresó lo feliz que se siente viviendo en Barcelona. "Me siento muy querida, muy apoyada. Es una ciudad que me ha recibido con los brazos abiertos", comentó la intérprete de éxitos como Colocao y 8 AM.

Desde su ruptura con el rapero mexicano Peso Pluma a finales de 2024, la artista había optado por mantener su vida personal alejada de los focos. Sin embargo, en esta ocasión decidió hablar con franqueza, tal vez impulsada por la estabilidad que parece haber encontrado junto a Yamal.

Las redes reaccionan: apoyo, memes y debate sobre la edad

La noticia no tardó en explotar en redes sociales, donde fans y curiosos reaccionaron con entusiasmo —y también con polémica. Muchos usuarios celebraron la confirmación de la pareja con mensajes de apoyo y felicitaciones. "Nicki se ve feliz, y eso es lo que importa", escribió una fan. Otros compartieron memes con imágenes de Lamine anotando goles "por amor".

Sin embargo, no faltaron las voces que pusieron el foco en la diferencia de edad —siete años entre ambos— aunque la mayoría coincidió en que ambos son mayores de edad y, por tanto, plenamente responsables de sus decisiones personales.

"Si hay respeto, amor y consentimiento, ¿qué importa la edad?", se leía en varios comentarios en defensa de la relación.

¿Una pareja mediática o una historia real?

Como suele ocurrir con romances entre celebridades, la relación también ha generado cierta controversia. Algunos usuarios han cuestionado si Nicki podría estar beneficiándose de la popularidad meteórica de Yamal, mientras otros dudan de la durabilidad del vínculo frente a la presión mediática.

A pesar de ello, Nicki Nicole se mostró segura, serena y enamorada, y dejó claro que, al menos por ahora, no tiene intención de ocultar su felicidad. "Es un momento que estoy disfrutando a pleno, y eso no lo voy a esconder", expresó.

Dos estrellas en ascenso

La unión entre Nicki y Lamine no solo une a dos jóvenes en una relación sentimental, sino también a dos figuras en plena proyección internacional. Él, con tan solo 18 años, es considerado una de las mayores promesas del fútbol europeo, y ha sido clave en la reciente temporada del FC Barcelona. Ella, por su parte, continúa consolidándose como una de las voces femeninas más importantes del género urbano latinoamericano.

Una cantante y un futbolista, ambos jóvenes, exitosos y bajo los reflectores. Todo indica que esta historia de amor recién comienza... y que el mundo no dejará de mirar.