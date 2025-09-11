Tensiones marcan La Casa de los Famosos México 2025

La Casa de los Famosos México 2025: Alexis Ayala disfruta la cena de nominados y se lanza contra compañeros; tensiones marcan el regreso de nominados

Ciudad de México — 11 de septiembre de 2025 — Los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 enfrentan nuevamente una jornada de alta tensión tras la séptima gala de nominaciones, donde la clásica "cena de nominados" volvió a sacar a relucir enfrentamientos, revelaciones y estrategias que definirán quién podría salir del reality este domingo.

Alexis Ayala: "Decir verdades" como estrategia del juego

Durante la mañana de este jueves, Alexis Ayala fue uno de los más francos. En su monólogo frente a sus compañeros, aseguró que disfrutó la cena de nominados precisamente por la oportunidad de "decir verdades", algo que considera esencial si alguien pretende permanecer fuerte en la competencia.

Ayala no rehuye confrontaciones. Señaló que quienes no soportan ese tipo de dinámicas simplemente no están listos para el formato: "Si no aguantas estas confrontaciones, no eres apto para La Casa", expresó en alusión a Shiky y Dalilah Polanco, quienes habían mostrado quejas respecto a su comportamiento y decisiones del equipo de Alexis.

Cuarto Día vs. Cuarto Noche: división, consuelo y tensiones

Las tensiones se sintieron de ambos lados: el Cuarto Día regresó particularmente activo. Alejados de las normas de alianzas explícitas, pero unidos por conflictos previos, varios miembros del Día confrontaron puntos de vista, actitudes o decisiones que han molestado en semanas recientes.

Por su parte, el Cuarto Noche vivió momentos de introspección. En privado, los nominados se reunieron para "liberarse" emocionalmente, hablar sobre lo que ocurrió en la cena y expresar frustraciones personales ante lo que consideran manipulaciones emocionales o actitudes poco auténticas.

Una de las más visiblemente afectadas fue Shiky, quien bajo el apoyo de su equipo tuvo que explicar sus reacciones después de sentirse señalada por algunas críticas, sobre todo del Cuarto Día, en torno a su manera de jugar o de expresar sus emociones.

Nominados y lo que está en juego

Aunque aún no hay confirmación oficial de quiénes podrían estar en riesgo de eliminación hoy, la dinámica de nominaciones continúa siendo crucial. Los habitantes nominados durante la gala reciente vuelven a sentir la presión, no solo por el riesgo de eliminación, sino por la exposición mediática de sus relaciones dentro de la casa.

Alexis Ayala, pese a ser nominado, ha adoptado un rol combativo: ventilar lo que piensa, responder frente a quienes lo confrontan y marcar su territorio, sin retirar el gesto de respeto, al menos según sus declaraciones. Cree firmemente que la franqueza en estas cenas es parte del show, del juego, e incluso de la estrategia para hacerse notar.

Expectativas para la gala de eliminación

Con esta atmósfera de confrontaciones recientes, declaraciones fuertes y sentimientos a flor de piel, la gala de eliminación del domingo se perfila como un evento decisivo:

Algunos habitantes buscan redimirse o limpiar su imagen ante la audiencia tras lo sucedido en la cena.

Otros podrían salir debilitados si se les acusa de manipulación, falsedad o falta de autenticidad.

La audiencia estará atenta no solo al desempeño de nominados, sino al papel que cumplen los actores confrontadores como Alexis, quienes parecen incentivar choques para posicionarse como personajes centrales del drama.

¿Qué sigue?

Hoy 11 de septiembre, se espera la transmisión en vivo con los momentos clave de la casa: reacciones tras la cena, conversaciones de equipo, posibles alianzas o rupturas.

Este jueves terminará con los nominados enfrentando nuevamente la incertidumbre: quiénes irán a la placa de nominados y quiénes podrían salvarse.

Y para el domingo: la gala de eliminación podría traer sorpresas si se generan votaciones inesperadas o se revelan causas profundas de resentimientos o traiciones.