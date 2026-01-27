Premios BAFTA 2026: Revelan nominados y favoritos del cine

Nominados a los BAFTA 2026: quiénes compiten en cada categoría
La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión ha dado a conocer su lista de nominados a los BAFTA 2026 a lo mejor del cine internacional y británico.
La gran favorita en los BAFTA 2026 es la tragicomedia de Paul Thomas Anderson, One Battle After Another con 14 nominaciones.
Seguida de Sinners de Ryan Coogler que ha sido nominada en 13 categorías, delante de Hamlet y Marty Supreme con 11 menciones para el BAFTA 2026.
La entrega número 79 a los premios BAFTA 2026 se llevarán a cabo el 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, Inglaterra; su transmisión para México será a través de la plataforma de HBO Max.
Lista completa y por categorías de los nominados a los Premios BAFTA 2026
A continuación te dejamos la lista completa y por categorías de los nominados a los Premios BAFTA 2026:
Mejor Película
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Mejor Director
Yorgos Lanthimos – Bugonia
Chloe Zhao – Hamnet
Josh Safdie – Marty Supreme
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Joachim Trier – Sentimental Value
Ryan Coogler – Sinners
Mejor Actriz
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I´d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Mejor Actor
Robert Aramayo – I Swear
Timothee Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Jesse Plemons – Bugonia
Actriz de Reparto
Odessa A´Zion – Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Wunmi Mosaku – Sinners
Carey Mullian – The Ballad Of Wallis Island
Teyana Taylor – One Battle After Another
Emily Watson – Hamnet
Mejor Actor de Reparto
Benicio Del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Peter Mullan – I Swear
Sean Penn – One Battle After Another
Stellan Skarsgard – Sentimental Value
Mejor Guión Original
I Swear
Marty Supreme
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Mejor Guión Adaptado
The Ballad Of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
One Battle After Another
Pillion
Mejor Película Británica
28 Years Later
The Ballad Of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About The Boy
Die My Love
H Is For Hawk
Hamnet
I Swear
Mr. Burton
Pillion
Steve
Mejor debut destacado de un escritor, director o productor británico
Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer – The Ceremony
Akinola Davies Je, Wale Davies – My Father´s Shadow
Harry Lighton – Pillion
Myrid Carten – A Want In Her
Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran – Wasteman
Mejor Película infantil y Familiar
Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootopia 2
Mejor Película no hablada en inglés
It Was Just An Accident
The Secret Agent
Sirat
The Voice Of Hind Rijab
Mejor Documental
2000 Meters To Andriikva
Apocalypse In The Tropics
Cover-Up
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbour
Mejor Película Animada
Elio
Little Amelie
Zootopia 2
Mejor Casting
I Swear
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Mejor Fotografía
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
Mejor Diseño de Vestuario
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
Mejor Edición
A House Of Dynamite
F1
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Mejor Maquillaje y Peinado
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
Mejor Música Original
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Bugonia
Frankenstein
Mejor Diseño de Producción
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinner
Mejores Efectos visuales especiales
Avatar: Fire And Ash
F1
Frankenstein
How To Train Your Dragon
The Lost Bus
Mejor Sonido
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Warfare.