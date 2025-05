Joe García afirma ser hijo de Juan Gabriel y exige reconocimiento de herencia

A casi nueve años del fallecimiento de Juan Gabriel, un nuevo capítulo se suma a la historia del legado del "Divo de Juárez". Joe García, residente en Estados Unidos, ha declarado ser hijo biológico del icónico cantante mexicano, fruto de una relación con su prima hermana, María Rodríguez. García sostiene que su madre le reveló la verdad sobre su paternidad poco antes de morir en 2014.

En una llamada telefónica difundida por el programa "Ventaneando", García relató que, tras conocer su origen, intentó contactar a Juan Gabriel. Según su testimonio, el cantante creyó durante años que su hijo había fallecido, pero al enterarse de que estaba vivo, le compró una casa en Palm Springs, California. "Mi papá me compró una casa en Palm Springs cuando supo de mí en 2014 porque mi mamá me confesó la verdad antes de su muerte", afirmó García .T

García ha buscado al abogado Guillermo Pous, quien fungió como albacea de la sucesión testamentaria de Juan Gabriel, para exigir el reconocimiento de su paternidad y reclamar su parte de la herencia. En el testamento del artista, Iván Aguilera fue nombrado heredero universal, lo que ha generado controversia entre quienes aseguran tener vínculos familiares con el cantante .

Este no es el primer caso de personas que afirman ser hijos no reconocidos de Juan Gabriel. En el pasado, otros individuos han presentado reclamaciones similares, algunas de las cuales han sido respaldadas por pruebas de ADN. Sin embargo, la mayoría de estos casos no han prosperado legalmente.

La aparición de Joe García reaviva el debate sobre la herencia y los posibles hijos no reconocidos del cantante. Por el momento, no se ha confirmado si García emprenderá acciones legales para demostrar su parentesco y reclamar derechos sobre el legado de Juan Gabriel.