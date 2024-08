¿Qué provocó la pelea de esta madrugada en La Casa de los Famosos?

Nuevamente se vivió una madrugada tensa dentro de 'La Casa de los Famosos México', debido a un problema entre habitantes.

Lo que inició como una agradable "Noche de cine", terminó en conflicto total entre las integrantes del team Mar y los hombres del cuarto Tierra.

Lo anterior, luego de que proyectaran la segunda película titulada "Al diablo con la limpieza", en la que Adrián Marcelo y su equipo aparecen hablando de la falta de limpieza y orden de Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pindter.

"Gala, Karime y Briggitte no hacen nada por el orden y la armonía de este hogar, al contrario, se la pasan viendo cómo desestabilizarnos, No hablo ni por Arath ni por Mario, que la neta mis respetos.

"Pero Gala, Karime y Briggitte, no quiero decir que yo soy el "todologo", el que haga todas las cosas aquí, pero yo sí cumplo con mi parte. Yo lavo platos con Sian Siempre.

Posterior, pasaron un clip en el que se observa al regiomontano pidiéndole a Mario Bezares que le diga a alguna de sus compañeras que limpien la cocina.

"Que se aviente la cocina Mayito, dile a ellas, porque si está cabrón", le comenta Marcelo a Bezares, quien se iba a poner a limpiar.

Sin embargo, interviene Agustín y le dice que no lo haga él. "Tú no Mario, ¿Está muy mal si ponemos un baño de mujeres y uno de hombres?, lo arruinaron otra vez, el que nos bañamos, pelos por todos lados, me dio un asco bañarme".

Mayito les pregunta que quién se metió a bañar, y Adrián le dice: "Tú diles, como quiera, no te van a nominar".

Posterior, Briggitte se burla de la situación y dice que no se preocupará si la nominan por no limpiar, debido a que está acostumbrada a que sus compañeros "la odien".

Inicia el conflicto

Las declaraciones molestaron a las 'Chicas Superponedoras", quienes apenas y terminó la función y confrontaron a los integrantes del cuarto Tierra.

Gala y Karime le reclamaron a sus compañeros en plena sala. Pinther argumentó que ella sí ha lavado platos y que siempre pone la mesa; sin embargo, los reclamos siguieron al salir del cuarto de cine y continuaron en la cocina.

Bozzo y Montes protagonizaron una fuerte discusión con Ricardo y Adrián Marcelo, quienes continuaron hablando del tema y en contra de las mujeres del cuarto Mar en su habitación. Incluso Peralta acusó a Briggitte de no bañarse.