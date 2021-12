Quedó sin casa, departamento, auto y ahorros: lo que YosStop dio a Ainara por su libertad

Ciudad de México.- Tras darse a conocer que YosStop salió de la cárcel al haber logrado conseguir un acuerdo con su víctima, Ainara Suárez, quien la acusó de poseer y reproducir material íntimo de un video de 2018 en donde se ve cómo la agredieron cuando era menor de edad, va surgiendo nueva información del acuerdo reparatorio en cuestión.

Pasadas las diez de la noche de este martes, Yosseline Hoffman salió del penal de Acatitla, donde permaneció cinco meses acusada del delito de pornografía infantil; la decisión de su salida fue determinada por un juez, y se dio en el marco reparatorio de ambas partes, luego de que el delito se reclasificó de pornografía infantil al de discriminación.

La joven víctima ofreció una conferencia de prensa la tarde de este miércoles, donde aseguró que no aceptará ninguna disculpa por parte de sus agresores, un grupo de cinco hombres jóvenes, uno de los cuales se encuentra privado de su libertad por el caso.

"A ninguno le aceptaré una disculpa porque lo que me hicieron no se puede perdonar, en el caso de Yosseline, después de pensarlo mucho y de platicarlo, decidí darle una segunda oportunidad, que no volviera a hablar de mí, de mi familia ni de mi caso y con una orden de restricción para no contactar ni acercarse ni a mí ni a mi familia. La única excepción a esta última condición es la disculpa pública que debe hacer y si hace manifestaciones sobre su experiencia personal en la cárcel, aclarar que lo que vivió fue consecuencia de sus actos", mencionó la joven de hoy 19 años.

Ahora, el periodista Carlos Jiménez enumeró la lista de pertenecías que tuvo que entregar la vlogger a Ainara para lograr salir de la cárcel. El reportero de la fuente policiaca expresó en su segmento C4 en alerta del canal Multimedios:

"Todo comienza con un departamento valuado en poco más de dos millones de pesos, además Yosseline Hoffman tuvo que entregar un auto que usaba ella, estamos hablando de un auto Sedán, compacto, que era usado, era de ella. En efectivo tuvo que entregar también lo que tenía en su cuenta bancaria, que estamos hablando de 118 mil pesos.

"Es decir: un departamento valuado en dos millones de pesos, un automóvil y 118 mil pesos fue lo que la influencer le tuvo que entregar a Suárez para poder salir de prisión. Además de esto ella tendrá que entregar el 5% de sus ingresos a asociaciones y colectivas y además se le ordenó tomar cursos sobre el trato a las víctimas.

"Se le ordenó que tendrá que publicar mensualmente un video en el que demuestre qué aprendió en estos cursos y se le prohibió hablar de forma denigrante de cualquier persona. Todo esto lo tendrá que cumplir al menos en los próximos tres años, de no hacerlo YosStop podría ser detenida y regresada de nueva cuenta a la cárcel", expresó el reportero de nota criminal.

Fue a finales del año pasado cuando YosStop habló en su canal de YouTube acerca del video que poseía, ante ello, Ainara dijo que no recordaba bien lo que había pasado la noche en que fue violentada, sin embargo denunció a sus agresores. Ya en marzo de 2021 la acusó penalmente por el delito de pornografía infantil y señaló que no buscaba fama ni dinero, sino justicia, asegurando que no era justo que una influencer la revictimizara de tal forma y difundiera el video de su ataque sexual.