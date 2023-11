Quién es Cry, el supuesto enamorado de Yeri Mua

Yeri Mua constantemente está envuelta en la polémica, son justo estos escándalos los que llamaron la atención de un creador de contenido español que se hace llamar Cry, este joven de 24 años decidió hacer varias videoreacciones a sus controversias; en respuesta, la influencer veracruzana no se enojó ni se mostró molesta, si no que desarrolló una amistad con él.

El nombre real de Cry se desconoce, pues se sabe que el joven es muy reservado con su vida personal, algunos rumores aseguran que podría llamarse Cristian o Edward, pero la realidad es que el streamer de la plataforma Twitch se ha destacado por su característico humor, no tanto por su identidad.

El joven publica en las plataformas YouTube y TikTok, también hace transmisiones en vivo, su contenido se centra en reaccionar a videos virales y también se involucra en lo que ocurre con otros youtubers —incluida la veracruzana—.

Aunque el joven es español, actualmente reside en Guadalajara, en un video mencionó que recientemente obtuvo su visa de residencia durante un año más. Ante los rumores sobre una relación, Cry hizo varios videos bromeando con el tema de que Yeri Mua es su novia, la forma en que hablaba sobre ella provocó que las personas pensaran que tenía un interés romántico real, así que ambos se fueron acercando poco a poco hasta que recientemente coincidieron en un evento de la Ciudad de México.

Ante esta nueva amistad, los admiradores de Yeri Mua crearon un shippeo para hacerlos parecer novios e incluso le dieron el nombre de Crymua, TikTok es la red social que más se ha llenado de videos hablando sobre su supuesta relación. Es importante señalar que esta es una situación que mantuvo consternado a Cry durante un tiempo, pues constantemente se encontraba con ediciones románticas de ambos.

Respecto a esto, el youtuber dijo lo siguiente en septiembre de este año, cuando los rumores apenas iniciaban: "Mi relación con Yeri Mua es estrictamente profesional, ella la ca..a y yo la critico, no hay más, ahí se termina todo, que no haya un odio mutuo no significa que haya otra cosa, mucho menos amor no hay ni siquiera amistad, ni siquiera la conozco".

De esta forma, Cry buscaba dar fin a los rumores, pero la realidad es que sus interacciones se fueron intensificando, por tanto, el shippeo también se volvió más grande.

De forma oficial, los dos jóvenes únicamente son conocidos y colaboradores, pero hay personas que aseguran que cuando hablan el uno del otro, lo hacen con cierto entusiasmo. Otro aspecto que incrementó los rumores fue que Yeri Mua —quien siempre suele vestir con faldas cortas, escote y mucho maquillaje— se presentó ante Cry con un atuendo y actitud totalmente diferente, esto con tal de no incomodarlo, ya que sabe que es más reservado en persona.

A través de TikTok, Yeri Mua contó que estaba nerviosa, una situación que hizo que Cry se tranquilizara previo al encuentro, de acuerdo con lo que expresó durante una transmisión. "Noté que estaba nerviosa, tenía una manta con su cara, me pareció guapa, venían de una gala de premios, fue muy agradable, la verdad, la Yeri en persona es tal cual me la esperaba, es muy diferente a como se mostraba en redes hace un tiempo, ha cambiado", dijo.

Tras el encuentro de ambos, Maryfer Centeno aseguró que Cry suele tener una expresión de "me gusta lo que estoy viendo" cuando divide su pantalla para colocar un TikTok de Yeri Mua, "es un hombre que la ve y verdaderamente se le cae la baba y yo espero que no sea sólo una promesa, si no una realidad", concluyó en su video de este 22 de octubre.