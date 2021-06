Raúl Araiza ya fue notificado por promocionar al Partido Verde en veda electoral

Mosaico

Raúl Araiza dice que lleva 9 años siendo militante del Partido Verde; se siente tranquilo ya que, dice, no cometió ningún delito.

Raúl Araiza es parte de los artistas e influencers en el ojo del huracán por apoyar de manera indebida al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que citará a comparecer a influencers que promovieron el voto a favor del PVEM en la pasada veda electoral .

Tras la polémica generada, Raúl Araiza confirmó que ya recibió una notificación por haber apoyado al partido asegurando que se encuentra tranquilo.

Raúl Araiza: "Claro que ya me llegó una notificación y está bien y la responderé"

En entrevista con varios medios, Raúl Araiza destacó que el se encuentra tranquilo ya que asegura, no cometió ningún delito.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Raúl Araiza destacó que él lleva nueve años apoyando al PVEM y no recibió ninguna cantidad por su mensaje en su cuenta de Instagram.

Raúl Araiza se deslindó de sus compañeros y aseguró que desde hace varios años ha protagonizado varias campañas con el Partido Verde.

"Yo no quiero tocar el tema más allá de que hablo en un tono personal, repito lo mismo, ustedes lo han visto, yo llevo nueve años apoyando, ahí está las campañas (...) todo lo que yo llevo siendo militante del Verde, pero entro en una licuadora de personas"

Ante los cuestionamientos de que ya se habría iniciado una investigación contra los famosos que promovieron el voto al partido en veda electoral, Raúl Araiza confirmó que ya le llegó una notificación.

"Claro que ya me llegó una notificación y está bien y la responderé. No crean que le sé muy bien, pero es de una de las dos (INE o FGR), pero claro hay que responder"

En el video, Raúl Araiza destacó que es adecuado que las autoridades hagan su investigación, pero el conductor de Hoy se dijo tranquilo, aunque reconoció que no fue el momento adecuado para promover al PVEM.

"No lo sé, la verdad yo no tengo por qué sentirme mal o algo así, estoy de acuerdo de que fue en un día equivocado, pero no alcancé a analizar eso tampoco (...) Entiendo que es complicado y que sea para cuestionar, pero yo estoy súper tranquilo"

Raúl Araiza incluso recordó que no es la primera vez que muestra su apoyo al Partido Verde, por lo que no lo dudo en volverlo hacer.

"Porque lo mío es una cuestión donde me dijeron ´¿vas a apoyar?´ y dije ´claro´, pero como hace nueve años, hice la campaña presidencial, antes de gobernadores, con el PRI cuando estaban"

Para terminar con su entrevista Raúl Araiza destacó que no hace caso a las críticas y aseguró que en su caso no hubo ningún pago.

"Te notifican, bien hecho las autoridades claro, y hay que responder. A las críticas no les hago caso, no es que sea un cínico (...) Obviamente en mi caso no hubo ningún dinero, pero pago muchos impuestos, entonces estoy a la orden en todo, está bien"

