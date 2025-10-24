Bad Bunny reconocido como artista del siglo en los Premios Billboard 2025

El rapero puertorriqueño Bad Bunny solidificó su estatus como una fuerza cultural global al ser distinguido con el codiciado premio Billboard Top Latin Artist del Siglo XXI en la edición 2025 de los Premios Billboard de la Música Latina. La ceremonia, celebrada en el James L. Knight Center en Miami, se rindió a los pies de "El Conejo Malo", quien no solo se llevó el reconocimiento especial, sino que arrasó con 11 galardones, consolidándose como el máximo ganador de la noche.

El prestigioso trofeo, que lo consagra como el artista latino del siglo, le fue entregado por la legendaria actriz y cantante puertorriqueña Rita Moreno, en un momento emotivo que marcó la cumbre de una carrera meteórica.

Dominio Indiscutible en las Listas de Éxito

El artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, demostró su hegemonía en la música contemporánea al recibir múltiples premios en las categorías más importantes. Entre sus victorias se incluyen el prestigioso galardón de Artista del Año y el Global 200 Artista Latino del Año.

Al aceptar la distinción del siglo, Bad Bunny mantuvo su característica humildad y reconoció el impacto de sus contemporáneos. "Estoy 100 por ciento consciente de que este premio lo pudo haber recibido cualquiera de los artistas que están aquí, que también han aportado a la música latina, que me han inspirado y que gracias a ellos existo aquí", declaró el rapero ante la ovación del público. Este reconocimiento llega en un momento de máximo apogeo para el artista, quien ha redefinido los límites del género urbano y del reggaetón a nivel internacional, logrando una masiva penetración en mercados anglosajones y asiáticos.

La Noche de las Estrellas Latinas

Aunque la noche perteneció a Bad Bunny, la escena musical latina brilló con otros gigantes. La colombiana Karol G se alzó con seis premios, destacando como la "Hot Latin Songs" Artista Femenina del Año. Su tema "Si antes te hubiera conocido" fue un éxito rotundo, consiguiendo premios como Global 200 Canción Latina del Año.

Por su parte, la agrupación Fuerza Regida puso en alto el género regional mexicano al obtener cinco galardones, incluyendo Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo. Su colaboración "Tu boda" con Óscar Maydon fue reconocida como Canción Regional Mexicana del Año.

Otros artistas que sumaron a la lista de ganadores fueron Shakira (con tres premios), Peso Pluma, Netón Vega y Óscar Maydon (con dos cada uno), además de figuras como Aventura, Benny Blanco, Elvis Crespo, Laura Pausini, Maná y Romeo Santos, quienes se llevaron un premio cada uno.

El triunfo de Bad Bunny como Artista Latino del Siglo en los Billboard 2025 no solo celebra su éxito comercial, sino que también subraya su profunda influencia en la cultura pop global, marcando una era donde la música en español domina las listas de popularidad en todo el mundo.