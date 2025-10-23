Eleazar Gómez podría ser demandado por nueva acusación de violencia

Eleazar Gómez podría ser demandado tras nueva acusación de violencia en su contra; cuñado se pronuncia

La periodista de espectáculos Ana María Alvarado informó que, una semana antes de que Eleazar ingresara al concurso La Granja VIP, habría ocurrido un altercado violento entre él y Miriam García, presuntamente su actual novia. Esa versión asegura que Miriam estaría considerando interponer una demanda por agresión.

Sin embargo, el representante del actor negó tanto el incidente como cualquier denuncia en su contra. Afirmó que "es una absoluta mentira" y que Miriam "sigue apoyando a Eleazar al 100 %".

¿Y la familia de ella responde?

El hermano de Miriam García, Ian García —también conocido como «El Wapayaso»— brindó una declaración ambigua a través de redes sociales. "La vida es muy linda para que crean todos los chismes que se dicen", escribió Ian en su cuenta de Instagram, sin hacer mención directa de la situación. Dicha frase fue interpretada por algunos como un intento de calmar la controversia, aunque no descartó completamente la posibilidad de que algo hubiera sucedido. La familia de Miriam mantenía una relación laboral con Eleazar y, según algunos reportes, dejó de seguirlo en redes sociales tras la difusión del rumor.

Este nuevo episodio cobra mayor atención al conocer el antecedente de Eleazar Gómez. En noviembre de 2020 fue detenido por violencia doméstica contra su entonces pareja, la modelo peruana Tefi Valenzuela. El actor fue declarado culpable, cumplió un periodo de libertad condicional y firmó un acuerdo reparatorio.

Dado este pasado, la actualidad de Eleazar en un reality show y bajo la mirada del público —y de los medios— vuelve a generar una lectura más crítica sobre cualquier señal de conducta agresiva, lo que explica por qué el rumor cobra rápidamente fuerza mediática.