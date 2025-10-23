Confrontación en La Granja VIP: Fabiola Campomanes estalla contra Eleazar Gómez

Una nueva confrontación sacudió el reality show La Granja VIP durante la segunda gala de nominación. La actriz Fabiola Campomanes explotó contra su supuesto aliado, Eleazar Gómez, tras enterarse de una aparente traición que involucraba un intento de manipulación para que fuera nominada.

El conflicto estalló cuando Campomanes, mientras consolaba a Sandra Itzel (a quien Eleazar había prometido no nominar y finalmente lo hizo), se enteró de boca de Itzel y Kim Shantal que Eleazar supuestamente había pedido a otros concursantes que votaran por ella. La traición percibida escaló por un comentario adicional: Eleazar Gómez habría insinuado que Fabiola era la opción más fácil de eliminar porque, según él, "no tiene seguidores en redes sociales" ni fandom.

Aunque inicialmente se contuvo durante la transmisión en vivo, la actriz arremetió contra Eleazar Gómez una vez que los "granjeros" regresaron a la casa. En medio de la sala, Campomanes confrontó a su aliado:

"Le pido a la gente que me sigue y me ha seguido durante 30 años, me apoye por favor. Me da mucha pena, eso no se hace, eso sí es por la espalda. Que tú trates de manipular a la gente es otra cosa y no debería de estar en las reglas del juego que hagas eso, meterte en la cabeza de las personas", sentenció Campomanes.

A pesar de que Eleazar negó haber menospreciado su fandom y trató de evadir el reclamo saliendo de la casa, Fabiola lo siguió para lanzar una advertencia tajante:

"De ahora en adelante húyeme, porque el sentimiento que tenía por ti era muy distinto. El sentimiento lo rompiste. El que se tiene que sentir incómodo eres tú y esta casa no es tuya, esta casa es de todos, así que ahora vas a tener que lidiar conmigo. Querías conocerme, me vas a conocer. Por la espalda nada, tratar de manipular la gente, menos", advirtió la actriz.

Más tarde, en una conversación con Lolita Cortés, Fabiola Campomanes confesó que la supuesta traición de Eleazar Gómez le dolió profundamente, ya que le había abierto su corazón y compartido detalles de su vida personal.

No obstante, un giro en el escándalo se hizo viral en redes sociales: un video desató la sospecha de que fue Alfredo Adame, y no Eleazar Gómez, quien propuso inicialmente nominar a Campomanes y convencer a otros, mencionando que ella "no tiene fandom" para justificar que sería la más fácil de eliminar.