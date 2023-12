Reportan que le amputaron una pierna al papá de Britney Spears

El papá de Britney Spears, Jamie Spears, perdió una pierna luego de una infección, así lo dio a conocer el portal de noticias TMZ.

De acuerdo al medio antes citado, Jamie Spears, de 71 años, fue sometido a cinco cirugías, pero al ver que no mejoraba, los médicos decidieron amputarle una extremidad.

TMZ no precisó cuál pierna fue la afectada, sin embargo, señaló, que la cantante podría reconciliarse con su papá.

"Nuestras fuentes dicen que Britney echa de menos a su familia y ahora que ha dicho su verdad (en sus memorias), quiere reconectar. Jamie sería la última pieza de ese puzzle", escribió el medio.

Padre de Britney Spears asegura que era necesario que él tuviera la tutela

En diciembre del año pasado, el papá de la cantante habló por primera vez sobre el tema de la tutela de su hija, y mencionó no arrepentirse de haber estado a cargo de ella.

Jamie Lynn dijo que sí fue necesario que él tuviera la tutela de Britney Spears, y le reveló, ese año al medio Daily Mail, que él consideraba que la carrera y la vida personal de la cantante pudo salvarse gracias a la tutela.

"No todos van a estar de acuerdo conmigo. Ha sido un momento increíble. Pero amo a mi hija con todo mi corazón y mi alma. ¿Dónde estaría Britney en este momento sin esa tutela? Y no sé si ella estaría viva. Yo no", explicó.

Además, señaló que con dicho proceso legal, Britney pudo conservar y convivir sanamente con Jayden y Sean, sus dos hijos.

"Para protegerla a ella y también a los niños, la tutela fue una gran herramienta. Sin ella, no creo ella habría recuperado a los niños", destacó.