Ricardo Arjona anuncia su retiro de los escenarios por problemas de salud

Por medio de sus redes sociales el cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona anunció su retiro de los escenarios por problemas de salud, por lo que tendrá que suspender su gira hasta recuperarse, aunque señaló que todo depende de como avance su problema médico.

Ricardo Arjona escribió:

"Gracias por hace tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida (...), a mi equipo, a todos, los que están y los que ya no. Los que me aguantaron el paso y los que se quedaron en el camino, mi gratitud eterna".

En el mensaje, el cantautor de origen guatemalteco explicó que la razón por la que tomó la decisión de retirarse de los escenarios fue por un problema en la columna, ya que tiene seis infiltraciones en ella.

Édgar Ricardo Arjona Morales es un de los artistas más exitosos de latinoamérica así como un prolifero autor que ha tocado temas como el aborto, secuestro y la violación por temas como "Con una estrella", "Mojado", "Jesús verbo no sustantivo" ,"Mesías" ,"Historia de taxi", todos estos temas siendo tabú en Latinoamérica.