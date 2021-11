Roberto Palazuelos habla sobre su secuestró de niño

INFOBAE.- En fechas recientes, el empresario y actor Roberto Palazuelos Badeaux, también conocido como El Diamante Negro, ha dado de qué hablar, esto luego de que se diera a conocer, por él mismo, sus aspiraciones a ser gobernador en el estado sureño de Quintana Roo.

El empresario, dueño de diversos negocios, como el Hotel Diamante K, ubicado en ese estado, también es dueño de una decena de empresas que han hecho que su fortuna crezca, al punto de poder adquirir un avión y una isla privados. Palazuelos Bedaux es aspirante a la gubernatura de Quintana Roo por la alianza Sí por México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El Diamante Negro llegó al estado en 1997, hace 24 años, y después de algunos meses de pláticas con los dirigentes del PRD, el también actor aceptó su interés por gobernar el estado, que actualmente está a cargo del gobernador Carlos Joaquín González, quien llegó postulado por una alianza entre el PAN y el PRD.

"Yo voy a ser el gobernador si estoy en la boleta, que no te quede la menor duda. Soy la persona más preparada para los problemas que enfrenta Quintana Roo en este momento", declaró el actor en su cuenta de Twitter.

También escribió que "De que quiero estar en la boleta, quiero estar en la boleta; y esté o no, ya sabes que en política nada es cierto hasta que es cierto". El actor ha llamado la atención, pues ha estado envuelto en algunas polémicas.

Palazuelos terminó las secundaria y preparatoria con 41 años cumplidos, y posteriormente, estudió una licenciatura en Derecho en la Universidad Tec Milenio Campus Cancún.

El empresario ha estado envuelto en algunas situaciones peligrosas desde niño, como cuando fue secuestrado. Y es que en un programa conducido por Omar Rafael Chaparro Alvídrez, mejor conocido como Omar Chaparro, él mismo Palazuelos cuenta esta anécdota.

En la entrevista, realizada hace algunos meses, Chaparro le pregunta sobre el supuesto secuestro, a lo que el actor y empresario responde que su madre lo sacó del país, y él tenía una visa que lo certificaba como hijo de una mujer americana, por lo que lo ingresa a los Estados Unidos con eso. "Estaba muy chiquita cuando se embaraza, entonces se va a vivir a Acapulco, ella tenía una carrera de modelo, le iba muy bien, y de repente, pues estaba ahí atorada en Acapulco, viviendo con una familia muy tradicional, y demás, y mi abuelo lo vio venir, le dijo: sabes qué yo veo que no estás bien con mi hijo, veo que no estás contenta, extrañas tu carrera, yo lo único que te pido es, si algún día te vas, no te vayas a llevar a mi nieto", explica Palazuelos.

Menciona que a los seis meses de esto, ella se fue, pero se lo llevó a Estados Unidos. "Mi mamá llega a Nueva York, con sus papás, y entonces le dicen: oye pues ¿Qué haces aquí?, no pues ya no quiero estar allá, y me traje al niño. Oye, eso es secuestro, el niño es mexicano, estás casada en las leyes de México, y le dicen: aquí no te puedes quedar, tú regrésate a tu casa con tu marido".

Explica que su madre se fue a esconder a Nueva Orleans, con él, y como no tenía dinero, consiguió un trabajo de mesera y rentó un departamento, en donde lo dejaba con una nana de 15 años. "Mi abuelo organizó un trabajo de inteligencia, y tenían medido todo el rollo, a qué hora llegaba y de más, entonces cuando se fue, para no perder tiempo, llegaron y tocaron la puerta mi papá, y una gente de confianza de mi abuelo, y les dijeron que venían a arreglar una cosa del gas, y abrió la niñita y se metieron, la amordazaron, la encerraron en el closet y me sacaron", narra el empresario.

Dice que tras esto, lo regresaron a México, y cuando su madre llegó, varias horas después, y vio a la nana amordazada y que él no estaba, "se puso como loca e inmediatamente llamó al FBI.

"Estaba mi papá sentado en un avió mexicano, volando ya a México, ya en territorio mexicano, y por radio el FBI preguntó que se cercioraran si Roberto Palazuelos señor y el chico estaban en el avión, y les dijeron que sí, ahí estaban, bueno pues el niño está secuestrado, el niño es un ciudadano americano y regresen el avión, y entonces le dice el piloto, pues aquí está el pasaporte de mexicano aquí está el acta de nacimiento, aquí está el acta de matrimonio, no es americano el niño, es más mexicano que el chile, entonces el piloto se puso del lado de mi papá, y le dijo: pues estamos en territorio mexicano, si me lo pide el gobierno de México, bajo el avión, pero no me voy a regresar".

Tras esto, explica que a su madre le abrieron una Averiguación Previa y no pudo volver a México jamás.

Palazuelos es dueño de empresas como Grupo Caribeño, Unión Zamatica, Tours Pakal Balam y Roberto Cuarto y Quinto Tulum, dedicadas al turismo y a la compra venta de muebles e inmuebles.