Ruby Rose sufrió abuso de sus compañeros y productores en "Batwoman"

Tras protagonizar la primera temporada de la serie de Warner Bros, "Batwoman", la actriz Ruby Rose anunció su repentina salida; en aquel entonces Rose decidió mantener privados las razones por las que había tomado tan drástica decisión, por lo que, incluso, fue señalada por la productora de abandonar la producción sin motivos.

Ahora, la estrella de ´The Orange is the New Black´ ha decidido romper el silencio y a través de varias publicaciones en sus historias de Instagram, se sinceró con la gente y reveló los abusos y malos tratos que recibió en el set.

Durante la grabación del programa la artista se lesionó gravemente el cuello, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente; sin embargo, explicó que fue forzada a regresar al trabajo tan solo 10 días después de su operación.

"Tuve que hacerlo porque todo el equipo iba a ser despedido y yo iba a decepcionar a todos, porque Peter Roth había asegurado que sustituiría a todo el mundo y le costaría millones de dólares al estudio", explicó refiriéndose al expresidente de Warner Bros.

Por si esto fuera poco, Ruby también acusó a su excompañero Doug Scortt de haber agredido a otras actrices y lo tacho de ser abusivo y violento.

Entre otras declaraciones aseguró que tanto los actores como el staff fueron obligados a trabajar durante el inicio de la pandemia por COVID-19, mientras que otras producciones de la misma compañía pararon grabaciones. Así mismo denunció varios incidentes entre los trabajadores que la producción se negó a cubrir.

Por último, explicó que ella no abandonó la serie como tanto se ha dicho, sino que fue la misma producción quien mató a su personaje y dejó claro que jamás regresaría; incluso, pidió a los fans dejaran de preguntarle al respecto.