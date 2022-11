Sabrina Sabrok se retirará los implantes

En una reciente entrevista para el programa ´Chisme No Like´, Sabrina Sabrok reveló que para inicios del próximo año se quitará los implantes de seno, ya que recibió la instrucción médica de retirarlos de manera ´urgente´.

La modelo confesó que, aunque se rehusaba a someterse a dicha intervención, ha decidido seguir la recomendación de los especialistas, aunque antes de quitárselos está haciendo mucho contenido para la plataforma de OnlyFans.

"Pues haciendo mucho material ahora que puedo quitar bub*s para tener material disponible en OnlyFans", contó.

Asimismo, Sabrina contó que en esta ocasión no quiere entrar a quirófano, pues teme dejar de ser ella misma.

"Ya el año que viene, ya lo voy a hacer. Pues el médico que lo más que se pueda, pero yo digo que me dejé un kilo mínimo porque, si no qué voy a hacer, ya no voy a ser yo", dijo.

Por otra parte, la actriz indicó que OnlyFans ya la ha censurado por el tipo de contenido que sube a su cuenta.

"Me censuraron en OnlyFans, por algunos videos. Incluso OnlyFans tiene sus límites, yo no tengo límites me tiene que parar", añadió.