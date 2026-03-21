Carín León lanza ´Lighter´, el himno inicial rumbo al Mundial 2026

El cantante sonorense Carín León presentó este viernes Lighter, tema que marca el inicio del álbum oficial de la Copa Mundial de Futbol 2026. En esta producción colabora con el rapero estadounidense Jelly Roll y el productor canadiense Cirkut.

La canción destaca por combinar fragmentos en español e inglés, una decisión alineada con la intención de la FIFA de acercar distintas culturas de cara al torneo internacional. Musicalmente, el sencillo se inclina hacia un estilo pop con influencias de country, alejándose del sonido tradicional que ha caracterizado al intérprete mexicano.

¿Qué declaró Carín León sobre su colaboración?

Sobre esta colaboración, León expresó su entusiasmo por participar en un proyecto vinculado a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, además de resaltar el orgullo de representar a México y compartir su música a nivel global.

El lanzamiento llega en un momento activo para el artista, quien recientemente inició en territorio mexicano su gira De Sonora para el Mundo, misma que continuará en Estados Unidos en los próximos meses. Además, se alista para convertirse en el primer artista latino en contar con una residencia propia en el Sphere de Las Vegas, consolidando su presencia internacional.

Detalles sobre el álbum oficial del Mundial 2026

Por ahora, no se han revelado más nombres de los artistas que integrarán el álbum oficial del Mundial. Sin embargo, la FIFA adelantó que el proyecto buscará reflejar la diversidad musical de las 48 selecciones participantes. En ediciones anteriores, figuras como Ricky Martin, Shakira, Pitbull, Jennifer Lopez, Nicky Jam, Will Smith, Era Istrefi, Trinidad Cardona, Davido y Aisha han formado parte de estas producciones.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que el álbum no solo acompaña al torneo, sino que busca reflejar su alcance cultural global. En ese sentido, Lighter representa el primer paso de una propuesta musical que pretende acompañar a los aficionados durante el desarrollo del Mundial en estadios y celebraciones alrededor del mundo.